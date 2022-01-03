في 5 دقائق أعملي المهلبية بالنشا بطريقة سهلة وقوام مظبوط وطعم لذيذ ورائع

المهلبية تعد طبق من أطباق الحلويات التي تتميز بطعم لذيذ وجميل ويمكن تجهيز طبق المهلبية في وقت سريع جدا حيث أنها لا تستغرق أكثر من بضع دقائق فهي لا تتطلب إلى مجهود لتقديمها من الممكن أن نضيف إليها عدة إضافات قد تغير من طعمها فيمكن أن نضيف إليها قطع من الفواكه مثل الفراوله أو الموز أو المانجا وغير ذلك الكثير، ومن الممكن أن نضيف لها أيضا صوص من الشوكولاته أو الشوكولاته المبشورة أو المكسرات المجروشة ويمكن أن نستخدم المهلبية في عمل الكثير من الوصفات الآخرى، فهي غالبا تستخدم في الحلويات فنجد عدد كبير من الناس يقومون بعمل الجلاش بالمهلبية أو الكنافة بالمهلبية ولكن جميع الأطفال يعشقون تناول المهلبية بدون أي إضافات لها فهي مميزة بقوامها الكريمى

كوبان كبيران من الحليب السائل أو الحليب البودر.

ملعقتان كبيرتان ونصف من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

كمية من المكسرات المجروشة مثل الفول السوداني وجوز الهند.

نقوم بوضع وعاء على النار ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل أو الحليب البودر ولكن عند إستخدام الحليب البودر يتم وضع الماء والحليب البودر ونقوم بتقليبهم مع بعض عند وضع الحليب على النار نتركه قليلا حتى يسخن.

وعندما يسخن الحليب نضيف ملعقتان كبيرتان ونصف من مسحوق النشا ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر وكمية السكر على حسب الرغبة.

وبمجرد وضع النشا والسكر يتم التقليب مباشرة بإستخدام مضرب السلك ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام سميك قليلا وناعم ولا يوجد به أى تكتلات.

وبعد ذلك يتم رفع المهلبية من على النار ونتركها جانبا مدة قليلة تبرد ونقوم بتجهيز أطباق مناسبة ونضع في كل طبق كمية من المهلبية ونضيف إليها رشة بسيطة من المكسرات المجروشة مثل الفول السوداني وجوز الهند أو البندق أو الفستق.

ثم يتم وضع هذه الأطباق في الثلاجه ونتركها حوالى ساعة أو أكثر ويتم إخراجها ونقوم بتناولها في أي وقت نريده.

مكونات عمل المهلبيةطريقة عمل المهلبية