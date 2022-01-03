لو عندك فازلين تعالي أقولك أزاي تتخلصي من تشققات القدمين والجلد الميت في دقائق

يعاني عدد كبير من السيدات من وجود التشققات في القدمين وهذا يسبب لها إزعاج كبير وخجل لأنه يؤثر على شكل الرجلين بوجه عام فمن الضروري أن تلجأ إلى إستخدام حل مناسب لعلاج تشققات القدم، فتقوم بإستعمال أنواع من الكريمات التي تساعد على الترطيب والتنعيم ولكن هذه الكريمات لا يكون لها تأثير إيجابي على هذه التشققات وبعد إستخدام الكريمات لفترة طويلة تظل التشققات كما هي، فتبحث دائما عن الوصفات أو الخلطات الطبيعية التي تساعد على ذلك فتجد عدة وصفات تعمل على علاج تشققات القدم بكل سهولة ولكن بجانب إستخدام هذه الوصفات لابد من أن نلتزم بعدة أشياء حتى لايحدث تشققات كثيرة، ومن ضمن هذه الأشياء هى عدم تعرض القدمين للماء لفترة طويلة وخاصة في فصل الشتاء حيث أن الجو البارد له دور كبير في وجود هذه التشققات فنجد عدد كبير من السيدات يقومون بوضع كمية من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتم مزجهم مع بعض وقومي بتجهيز وعاء محكم الغلق ونضع به هذه الخلطة ويتم غلقه جيدا ونتركها حين الإستخدام.

وعند إستخدام هذه الخلطة لعلاج تشققات القدم يتم وضعها على القدمين قبل النوم مباشرة حيث نضع كمية من الخلطة على كل قدم ويتم التدليك عليها بلطف ونقوم بتغطية القدمين ونتركها لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسل القدمين بإستخدام الماء الدافئ وتكرر هذه الخلطة يوميا.

مكونات خلطة الفازلين لعلاج تشققات القدمطريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج تشققات القدم