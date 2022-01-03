سحر مفعول زيت الخروع لإنبات وملئ فراغات الشعر بسرعة الصاروخ ووقف التساقط نهائياً

تعد مشكلة الشعر المتساقط أو تساقط الشعر من أكبر المشاكل التي تواجه كل فتاة وإمرأة حيث يصعب علاجها وقد توجد عوامل كثيرة ومتعددة تعمل علي تساقط الشعر بشكل كبير جدا ومن أهم هذه العوامل هي إستخدام منتجات غير معروفة من الكريمات والتي تتكون من مواد كيميائية ضارة، فهذه المواد لها دور كبير في تساقط الشعر بشكل ملحوظ وكذلك الإستخدام الكثير للأدوات التي تساعد علي تنعيم وفرد الشعر مثل مكواة الشعر وغيرها وتعرض الشعر لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة من عوامل تساقطه أيضا وعدم تمشيط الشعر بكثرة وغسل الشعر بإستخدام الماء الدافئ كل هذه الأشياء لها دور كبير جدا في حدوث تساقط للشعر، ومما يؤدي هذا إلي أنه يجعل الشعر خفيف وقصير ولكن هذا لا يكون مرغوب بالنسبة لكل الفتيات لأن من المعروف أن الشعر الطويل والكثيف من أجمل ما يميز جمال الفتاة عن غيرها، ولمنع تساقط الشعر لابد من إستخدام الخلطات الطبيعية التي تساعد علي منع تساقطه وأنها تعمل أيضا علي علاج الشعر من الكثير من المشكلات التي تعاني منها الكثير من السيدات.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

وبعد ذلك يتم تقليب مزج كل المكونات مع بعض بطريقة جيدة للحصول علي خليط متجانس ثم نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيف الشعر من الماء.

وبعد تجفيف الشعر جيدا قومي بوضع هذا الخليط علي الشعر بأكمله من الجذور وحتي إلي الأطراف ونتركه لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، ولابد من تكرار خلطة زيت الخروع بشكل يومي ونستمر علي هذه الخلطة لمدة شعر تقريبا.

مكونات خلطة زيت الخروع لعلاج تساقط الشعرطريقة عمل خلطة زيت الخروع لعلاج تساقط الشعر