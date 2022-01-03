على الفحم أعملي أحلي وألذ حواوشي باللحمة المفرومة بتتبيلة لذيذة زي الجاهز

يعتبر الحواوشي من أجمل المأكولات والتي تتميزبمذاق رائع ولذيذ ويمكن تجهيزه في أقل وقت ممكن فهومن ضمن الأكلات التي تكون معروفة ومشهورة في عدد كبير من الدول، ومن الممكن أن يتم عمل الحواوشي بالفراخ أو باللحمة المفرومة وكلا منهم له طعم مميز وجميل ودائما يتناولونه جميع الأطفال والكبار أيضا من المطاعم كوجبات سريعة لكن هذا الشئ يعد غير صحي لأن الذي يتمتقديمه في المطاعم يحتوي علي كمية كبيرة جدا من الدهون التي تضر صحة الأطفال.

نصف كيلو اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

كمية من الخبز.

كمية من قطع الفحم.

نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إلي اللحمة بصلة واحدة كبيرة الحجم من البصل ولابد أن تكون مبشورة ناعم، ونضع ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المبشور وثلاث فصوص من الثوم المبشور ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل ثم يتم خلط أو تقليب جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونضعها في الثلاجه لمدة ساعة أو أكثر.

وبعد ساعتين قومي بتجهيز كمية من الخبز ويتم عمل شق بسيط بجانب الخبز ونقوم بحشوه بكمية من خلطة اللحمة المفرومة وبعد إنتهاء كمية الخبز واللحمة يتم تجهيز الشواية ونضع بها كمية من قطع الفحم وقومي بالإشتعال في الفحم.

وعندما تكون قطع الفحم باللون الأحمر ومشتعلة جيدا نضع رف شبكي علي الشواية ثم نضع الخبز المحشي باللحمة المفرومة ويتم دهنه بكمية قليلة من الزيت، ونتركه حتي يكون باللون الذهبي من الوجهين ويتم وضعه في طبق وبهذه الطريقة يتم تقديم أجمل وأحلي حواوشي علي الفحم.

مكونات الحواوشي علي الفحمطريقة عمل الحواوشي علي الفحم