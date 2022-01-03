أفضل واسهل طريقة عمل الفشة علي أصولها بالمنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الفشة واحدة من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من السيدات ويرغبون في معرفة أسهل واسرع طريقة لعمل الفشة في البيت. ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة رائعة وبسيطة جداً لعمل الفشة في البيت بأفضل طريقة لكي تتمكن كل سيدة من عمل هذه الوجبة الشهيرة والمفضلة لدي الكثير من السيدات والرجال لأول مرة بنجاح.

طريقة عمل الفشة

تعود أصول الفشة الي مصر فهي من الاكلات المصرية الشائعة والتي تعد من اكثر الوجبات التي يفضلها عدد كبير من السيدات والرجال. خاصة ذات الفئات العمرية الكبيرة فهي من اكثر الوجبات التي يفضلون تناولها، ولذلك نقدم لكم أسهل وصفة يمكنك القيام بها ويمكنك تحميرها بشكل رائع بالطماطم.

1 كيلو من لحم الفشة الغير مقطع.

حبة من البصل.

1 ورق غار.

4 حبات من الحبهان.

ملح وفلفل أسود حسب رغبتك.

زيت نباتي غزير لتحمير الفشة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

احضري قدر وقومي بوضع كل من الفشة وحبة البصل والملح والفلفل الأسود والغار والحبهان.

قومي بوضع الماء علي هذه المكونات واتركيها علي النار لمدة ساعة.

قومي برفع الوعاء من علي النار وقومي بإخراج الفشة منة ثم قومي بوضعها في الثلاجة لكي تبرد.

نقوم الان بتقطيع الفشة الي شرائح ثم نحضر المقلاة للتحمير.

نضع الزيت بالمقلاة ونضعها علي النار حتي يسخن الزيت.

نقوم بوضع شرائح الفشة في الزيت ونتركها حتي تتحمر وتنضج تماما.

بعد ذلك قومي بوضع الملح والفلفل الأسود والكمون علي الفشة علي حسب الرغبة وأصبحت جاهزة للتناول.

اذا كنتي تفضلين تناولها حارة فيمكنك استخدجام الفلفل الحار البودرة ووضعة علي الفشة ويمكنك تناولها بجانب الجرجير والخضروات الطازجة.

مكونات عمل الفشةخطوات تحضير وعمل الفشةطريقة عمل الفشة فاطمة أبو حاتي

يمكنك مشاهدة واحدة من افضل الوصفات والطرق لعمل الفشة في البيت. حيث توفر الشيف فاطمة ابو حاتي طريقتها الرائعة والمميزة لعمل الفشة في البيت بأفضل طريقة وتحميرها بشكل رائع. ويمكنك مشاهدة الوصفة وخطوات التحضير من خلال الفيديو المتواجد بالأسفل، كما انها أيضا توفر طريقة عمل الطحال لكل سيدة تبحث عنها.