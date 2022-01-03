ازاي تخفي الهالات السودا وعيوب البشرة بالكونسيلر زي المحترفين

الهالات السودا من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها كتير من الاشخاص ، وليها اسباب كتير ، بما فيهم الوراثة وقلة النوم ، بالاضافة كمان لظهور البقع على البشرة للاشخاص اصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب ، واخفاء المشكلتين هيكون بنفس المنتج وهو الكونسيلر ، ولكن لازم تركزي على علاج مشكلة الهالات السودا بالنوم عدد ساعات كفاية ، والتخلص من البثور كحل طويل المدى ، ولكن على ما تعالجي المشاكل دي بشكل دايم ، هنلجأ للحل السريع اللي ممكن يساعدك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالخطوات على طريقة استخدام الكونسيلر لاخفاء الهالات السودا وعيوب البشرة زي المحترفين.
طريقة استخدام الكونسيلر لاخفاء الهالات السودا وعيوب البشرة:
1- الخطوة 1: مرري مكعب تلج تحت العين
قبل استخدام الكونسيلر ، مرري مكعب تلج على منطقة تحت العين لتقليل الانتفاخ ، الطريقة دي هتضيق الاوعية الدموية وهتصرف السائل المتجمع في المنطقة دي ، ياما تستخدمي كيس تلج ولو مش متوفر عندك لفي مكعب تلج في فوطة ، او تنزلي معلقة في مية فيها تلج او تحطيها في الفريزر شوية لحد ما تسقع ، واستخدميها تحت العين ، ولكن لو سيبتي المعلقة فترة طويلة واتجمدت اوي حطيها تحت المية الاول قبل ما تحطيها تحت عيونك.
2- الخطوة 2: تصحيح اللون
مصححات اللون من المنتجات الفعالة جدا في اخفاء الهالات السودا وعيوب البشرة ، والمصحح بيتبع مبدأ عجلة الالوان ، اللي فيها الالوان المعاكسة لبعضها بتلغي بعض على عجلة الالوان ، على سبيل المثال: مصحح الالوان باللون الاخضر بيلغي الاحمرار على الجلد ، ومصحح اللون الخوخي او البرتقاني بيخفي اللون الغامق تحت العين.
3- الخطوة 3: حطي كريم الاساس
بمجرد اخفاء العيوب والهالات السودا باستخدام مصحح اللون ، استخدمي كريم اساس بتغطية متوسطة لكاملة عشان تدي بشرتك مظهر متجانس ، استخدمي بيوتي بلندر رطبة لمزج كريم الاساس عشان توصلي للمسة نهائية ناعمة وسلسة.
4- الخطوة 4: استخدام الكونسيلر
بمجرد ما تحطي كريم الاساس وتدمجيه كويس على بشرتك ، هنا هيجي دور الكونسيلر وزعيه على المناطق اللي محتاجة تغطية اضافية ، اختاري كونسيلر افتح بدرجة او درجتين من لون بشرتك ، واتأكدي انك تختاري الكونسيلر المناسب للاندر تون بتاعك عشان مايتحولش للون رمادي مجرد ما تحطيه على بشرتك.
5- الخطوة 5: تثبيت المكياج
دلوقتي وقت تثبيت كل الخطوات اللي عملناها ، استخدمي بودرة شفافة لتثبيت كريم الاساس والكونسيلر طول اليوم ، البودرة هتثبت المكياج وهتديكي لمسة نهائية ناعمة ومات وخالية من العيوب.
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