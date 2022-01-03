بملعقتين من اليانسون اعملى لأولادك شابورة اليانسون السعودية المقرمشة

تعد شابورة اليانسون من انواع المقرمشات أو البسكوت المقرمش، وهى مشهورة فى دول الخليج العربي وخصوصاً فى المملكة العربية السعودية وتعتبر من الحلويات الخفيفة والمغذية، كما أنها تقدم بنكهات مختلفة من اليانسون أو الشمر أو البرتقال وغيرها من النكهات الأخرى، وهى تصنع أساساً من الدقيق وتم إدخال بعض أنواع الدقيق الأخرى من الشوفان أو الذرة لكى تكون صحية ومفيدة أكثر، كما يمكنك تقديمها على وجبة الإفطار للإستمتاع بفوائدها المتعددة للجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير شابورة اليانسون السعودية المقرمشة بالتفصيل.

مكونات شابورة اليانسون السعودية المقرمشة

تتكون شابورة اليانسون السعودية المقرمشة من مكونات صحية ومفيدة وغير مكلفة وهى كالتالي:

٢١/٢ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب من الزيت النباتي.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

٤ حبة من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

سمسم أبيض.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل شابورة اليانسون السعودية المقرمشة سهلة وبسيطة وهى تشبه طريقة عمل الكيك تماماً وهى كمايلي:

فى وعاء العجان وبالمضرب السيلك نضع البيض وعليهم الفانيليا ونضيف عليهم السكر ونخفق حتى يصبح القوام كريمى الشكل. ثم نضيف عليهم كوب الزيت النباتي ونستمر فى الخفق حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماماً فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر وملعقتين اليانسون وملعقة حبة البركة وملعقة المحلب والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق الى الخليط السائل السابق بالتدريج مع الخفق بواسطة مضرب العجن. بعد ذلك نحضر صينية من البايركس او أى قالب عادى وندهنه بالسمنة ونفرشها بورق الزبدة وندهنها أيضاً بالسمنة ونرش فى الارضية السمسم الأبيض. نسكب الخليط فى الصينية ونساوي الوجه ثم نرش عليه السمسم الأبيض على الوجه أيضاً. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي أو يحمر وجهها. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد شوية ثم نقسمها بالسكين الى أصابع. نرصها فى صاج مفروش بورق الزبدة وندخلها الفرن مرة أخرى فى الرف اللى فى الوسط حتى تحمر من تحت ثم نقلبها وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تتحمر وتصبح مقرمشة. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد فى الهواء ثم تقدم بجانب كوب من اللبن وبالف صحة وعافية.

فوائد اليانسون

يعتبر من الأعشاب المفيدة جداً لصحة الإنسان وله العديد من الفوائد أهمها مايلى: