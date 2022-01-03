تعرفي طريقة عمل عجينة الحليب القطنية وأهم أسرارها لعمل ألذ المخبوزات

طريقة عمل عجينة الحليب القطنية يكمن سر نجاح وصفات المعجنات والمخبوزات مثل البيتزا والكيك وغيرها في طريقة إعداد العجينة حيث كلما كانت العجينة هشة وطرية تكون وصفة المخبوزات ناجحة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن طريقة عمل عجينة الحليب القطنية والتي تعد إحدى أشهر أنواع العجينة في العالم، ويأتيكم ذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين بشكل يومي ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي عبر موقعنا الرائع ثقفني.

إعداد عجينة الحليب في المنزل

تفشل العديد من السيدات في إعداد المعجنات في المنزل بسبب عدم تجهيز العجينة بشكل صحيح ولكنك الأن يمكنك إعداد أشهي المخبوزات والمعجنات التي ترغبين فيها وذلك بعد أن تتعرفي على طريقة عمل عجينة الحليب القطنية في المنزل.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقتين من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ماء دافئ.

خمسة أكواب من الدقيق.

القليل من الملح.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

كوب من الزبدة.

اخلطي السكر مع الخميرة في كوب يمتلئ حتى نصفه بالماء الدافئ وانتظري حتى تتفاعل الخميرة وينتج عنها فقاعات هوائية تنتشر على السطح.

اخلطي المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر والملح معاً في إناء عميق وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك أضيفي الزبدة إلى الخليط بعد إذابتها على النار ونستمر في التقليب.

أضيفي الخميرة المذابة في الماء إلي الخليط مع كمية قليلة من الماء الدافئ واعجني المكونات لمدة عشرين دقيقة.

قومي بوضع العجينة في مكان دافئ بعد أن نغطيها بكيس بلاستيكي واتركيها تختمر لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد مرور الوقت المحدد قومي بعجنها ثانيةً وغطيها مرة أخرى ونتركها لمدة ساعة.

احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها جيداً بالسمن ثم انقلي إليها العجينة بعد تقطيعها على شكل كرات صغيرة واحشي بحشوتك المفضلة.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180°م لمدة ربع ساعة إلى أن يحمر وجهها ثم اخرجيها، وبألف هنا وشفا.

خطوات إعداد عجينة الحليب القطنية