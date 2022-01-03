هشة ولذيذة.. طريقة عمل كيكة البسبوسة لأحلى صنية رواني يمكنكِ تذوقها

طريقة عمل كيكة البسبوسة من أهم طرق الحلوى التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ذلك لأنها تعتبر من أكثر الحلوى سهولة في التنفيذ، كما أن الكثير يحبونها كبار وصغار، ولأنها من أنواع الكيك الجديدة يفضل عدد كبير من الأشخاص معرفة طريقة عملها، وذلك لتقديم للعديد من الأصناف الرائعة الحلوى والتي يعشقها الجميع.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

إن طريقة اعداد كيكة البسبوسة من أسهل الطرق وأسرعها تنفيذا، ولكن الكثير من الأشخاص قد لا يعرفون المكونات الدقيقة لهذه الكيكة ولا طريقة التحضير الخاصة بها:

المكونات

عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد 2 كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

بالإضافة الى كوب ونصف من السكر.

وكوب من الزيت.

وأيضا كوب من البن.

نصف كوب من جوز هند.

ملعقة من الخل كبيرة.

عدد 2 بيضة.

باكو من بيكنج بودر.

عدد 2 باكو فانيليا.

رشة من الملح.

شربات.

جوز هند مبشور للتزيين.

في البداية نقوم بخلط كميات اللبن مع السكر والزبادي والخل والبيض والفانيليا والزيت بشكل جيد حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كل كميات الدقيق وبعدها يضاف السميد والبيكنج بودر، إلى جانب ذلك يضاف جوز الهند والملح، ونقوم بخلط المكونات كلها حتى تصل لدرجة تجانس جيدة.

بعد أن نتأكد من مزج المكونات جيدا نقوم بدهان الصينية بشكل جيد بكمية من الزيت، ونقوم بوضع كل الخليط في الصينية ويجب أن نتأكد من أنها متساوية في الصينية، ونقوم بإدخال الصينية إلى الفرن مع الحرص على أن تكون درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية.

ننتظر فترة حتى تنضج بشكل جيد، ونقوم بإخراجها من الفرن ونضيف إليها الشربات بشكل كامل، ونقوم برش كمية جوز الهند الخاص بالتزيين على وجه الصينية، ونقوم بتركها حتى تبرد، ونقوم بتقطيعها وتقديمها.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

هذا وقد عرضنا لكم فيما سبق طريقة عمل كيكة البسبوسة بشكل مفصل بداية من المكونات وخطوات التحضير بشكل تفصيلي، وذلك حتى يكون من الجيد تقديمها لأبنائنا كنوع من الحلوى. أو تقديمها كأحد الهدايا في المناسبات الخاصة والتي يكون من الرائع تقديم العديد من الحلويات فيها لكل الموجودين.