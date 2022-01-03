تحضير الفراخ المشوية على الفحم في فرن البوتجاز بحرفية كبرى المطاعم المُختصة

تعتبر الفراخ المشوية من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص إذ لم يكن جميع الناس فأنا شخصياً لا أىى حتى الآن معترص واحد على تناولها فتتسم الفراخ المشوية بالمذاق الجيد والشهي، وهي من أفضل الوجبات الجاهزة التي يفضل الكثير طلبها وتناولها من الخارج من المحلات المتخصصة ظناً أن طريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة وغير مكلفة وأيضاً تضمن نظافة المكونات وغسل الفراخ جيداً، فيتم تحضير الفراخ المشوية بطريقة سهلة وسريعة للغاية وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الفراخ المشوية.

تحضير الفراخ المشوية على الفحم في المنزل

يتم تحضير الفراخ المشوية بمقادير بسيطة وسهلة ومتوفرة بشكل دائم في المطابخ ومن بين تلك المقادير كلًا من التالي في السطور الآتية.

دجاجة كاملة ثم يتم تقطيعها إلى أربعة قطع. ستة ملاعق كبيرة من الزيت. ملعقتان كبيرتان من الكاتشاب. ملعقة صغيرة من البصل البودرة. ملعقة من البابريكا المدخنة. نصف ملعقة من الثوم الباودر. ملح طعام ناعم. فلفل أسود مطحون. قطعة من الفحم متوسطة الحجم.

مكونات الفراخ المشوية على الفحمالخطوات المتبعة في تحضير الفراخ المشوية

يتم تحضير الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل، فترغب كل أم في أن تحضر مأكولاتها بنفسها إلى أطفالها في المنزل ومن بين تلك المأكولات الفراخ المشوية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الفراخ المشوية.

يتم القيام بعمل فتحات في الدجاجة بالسكين الرفيع. الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الزيت والكاتشاب والثوم والبصل والملح والفلفل الأسود ويتم التقليب جيدًا لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الدجاج ويتم التقليب ثم يتم وضع الإناء في الثلاجة وتركه لمدة ساعتين على الأقل لتتشرب التتبيلة. يتم تسخين الفرن وتركه لمدة نصف ساعة قبل وضع الدجاج. بعد ذلك يتم نقل الدجاج إلى شبك الفرن ويكون جلد الدجاجة في الاتجاه الأسفل. يتم وضع على الشبكة السفلية إناء مستطيل به مياه مغلي ثم يتم ترك الدجاج لمدة أربعين دقيقة.

طريقة تحضير الفراخ المشوية على الفحم في فرن البوتجاز