طريقة تحضير عجينة الكريب في المنزل وطريقة تحضير الكريب حلو وحادق

يعتبر الكريب من المأكولات التي يقبلها على تناولها الكثير من الأشخاص من خارج المنزل اثناء التنزه وعمل المشاوير الضرورية خارج المنزل مما يجعلنا نعشق الخروج لتناوله ظناً منا أننا لا نستطيع تحضيره في المنزل بنفس الحرفية، فيتسم الكريب بطريقة تحضيره البسيطة والسهلة بالإضافة لإمكانية تحضيره بحشوات مختلفة وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير الكريب بحرفية المحلات المتخصصة سواء كان حلو أو حادق.

تحضير عجينة الكريب

يتم تحضير عجينة الكريب بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المظبوطة بدقة لتحضير عجينة الكريب.

كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس من اللبن الفاتر كامل الدسم. بيضة دجاج بنفس درجة حرارة الغرفة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود إذا كان الحشو حادق. نصف ملعقة من الثوم البودرة.

مكونات عجينة الكريب الدقيقة المظبوطةتحضير عجبنة الكريب الحادق في المنزل

يتم تحضير الكريب بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكريب في المنزل.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيها الدقيق واللبن ويتم التقليب جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة البيضة ويتم التقليب لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض ويتم التتبيل بالاعتماد على الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك يتم وضع القليل من الزيت في المقلاة عن طريق دهنه بالفرشاة ويجب أن تكون المقلاة من مادة غير لاصقة. يتم رفع المقلاة على النار ويتم تسخين الزيت ثم يتم وضع مقدار مغرفة من العجينة بها ولف المقلاة حتى تأخذ العجينة شكل القرص. يتم فرد العجينة في المقلاة بشكل دائري وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الأخر. تكرر الخطوات حتى الانتهاء من كل كمية العجينة. يتم رفع المقلاة وتركها جانبًا لحين أن يتم تحضير الحشو. يغطى الكريب بفوطة حتى لا يجف لحين حشوه.

طريقة تحضير الكريب في المنزل