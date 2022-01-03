عاوزها فطار ولا غداء تحضير العجة المصرية بالخضراوات في المنزل

تعتبر العجة المصرية من أطيب وأشهى الأطباق المصرية الشعبية المشهورة وتختلف العجة في تحضيرها من دولة لأخرى وتعد العجة المصرية من الوجبات القديمة التي مازالت تعدها ربات المنزل كوجبة للإفطار لأنها تحتوي على فوائد كثيرة للجسم لأنها تحتوي على فيتامينات والحديد والماغنسيوم وتحمي الجهاز المناعي، تعتبر خفيفة على المعدة وتتميز العجة المصرية بمذاقها الجيد ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق لتحضير العجة المصرية لأنها غير مكلفة، تابعوا معنا هذا المقال للتعرف على طريقة عمل العجة المصرية السهلة والبسيطة.

خمسة من البيض كبير الحجم

ربع حزمة من الشبت الأخضر المفروم

حزمة من البقدونس المفروم

واحدة من البصل كبيرة مفرومة

اثنان من الطماطم الكبيرة مفرومة

اثنان من الفلفل الرومي الأخضر

أربعة فصوص من الثوم المفروم

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج باودر

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق

ملعقة شاي صغيرة من الملح

نصف ملعقة شاي صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة شاي صغيرة من الكمون المطحون

نحضر طاسة ونضع بها كمية الزيت المحددة على نار متوسطة.

نقوم بإضافة كمية البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل البصل.

نضيف الفلفل الأخضر المفروم ونقلبه جيدا مع البصل حتى يصبح طري.

ثم نقوم باضافة الطماطم المفرومة ونقلب جيدا.

نقوم بتغطية الطاسة على نار متوسطة حتى تنضج المكونات في بضع دقائق.

نرفع البصل والطماطم من على النار ونتركهم حتى يبردوا.

بعد أن تبرد الطماطم والبصل نضيف إليهم البيض ونخفق جيدا بالملعقة حتى تختلط المكونات معا.

نضيف البقدونس والشبت المفروم ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف ملعقة من البيكنج باودر ونخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى يمتزجا معا.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت ونرش قليل من الدقيق حتى لا تلتصق المكونات بها ويفضل استعمال صينية تيفال.

نقوم بوضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180°.

نترك الصينية داخل الفرن حتى تنضج تماما.

نخرجها ونقوم بتقطيعها على شكل مثلثات ونقدمها كطبق جانبي للوجبات الرئيسية، وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير العجة المصرية في المنزلطريقة تحضير العجة المصرية في المنزل