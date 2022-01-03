معجزة ربانية.. كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة 5 درجات وإزالة التجاعيد بشرتك ستبدو أصغر ب10 سنوات

إن استخدام كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة يعتبر من أكثر الموضوعات التي تقوم الفتيات بالبحث عنها، حيث أنه هذه الوصفة تعتبر من أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها بشكل جيد لتفتيح البشرة، والتي لا تحتاج إلا لمكونات سهلة وبسيطة وخطوات تحضير لا تأخذ الكثير من الوقت.

كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة

المكونات

4 ثمرات من الليمون.

2 ملعقة من النشا حجم كبير.

كوب واحد من الماء.

في بداية الأمر من الضروري أن نقوم بغسل الليمون وتقطيعه إلى قطع صغيرة وهو بقشره.

ثم نضيفه مع كوب الماء في إناء واحد ونقوم بوضعهم على النار.

ونتركهم فترة زمنية حتى نلاحظ نضجهم، ونجد أن الليمون قد أصبح طري بعض الشيء.

ثم نقوم بإخراج الليمون ووضعه في كبة ونقوم بفرمهم حتى يكون ناعم.

بعد ذلك نخلط عجين الليمون مع كمية النشا ونضيف إليهم مقدار فنجان من الماء.

ونقوم بخلط هذه المكونات حتى تتجانس ونضعهم على النار لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

وذلك مع ضرورة استمرار التقليب للمكونات حتى ينتج لنا خليط بسمك كريمي.

نضعه في أحد البرطمانات النظيفة ونقوم بوضعه في الثلاجة ليتماسك.

عندما نرغب في استخدامه نقوم بإخراج كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة من الثلاجة.

ونقوم بغسل الوجه قبل استخدامه جيدا ثم نقوم بدهنه على الوجه، ونتركه لفترة تصل إلى 20 دقيقة.

ماسك التفتيح الفوريماسك الليمون والنشا للبشرة

المكونات

2 ملاعق من العصير الطازج لليمون.

ملعقة من النشا بحجم كبير.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كل المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ويمكن استخدامه بشكل فوري ومباشر.

فيتم غسل الوجه جيدا قبل وضع الخليط عليه، ونقوم بتوزيع هذا الخليط بشكل جيد ومتساوي على الوجه.

بشرط أن نتجنب المنطقة الخاصة بالعينين.

يتم ترك هذا المسك على الوجه لفترة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الوجه جيدا، وبعد ذلك نستخدم أحد كريمات ترطيب البشرة ويفضل المكونة من الزيوت الطبيعية.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة وطريقة تحضيره بشكل سهل وبسيط في المنزل، كما أوضحنا المكونات والطريقة الخاصة بماسك الليمون مع النشا للبشرة، حيث أن استخدام المواد الطبيعية في عمل ماسكات للبشرة يزيد من حيويتها ونضارتها بشكل طبيعي.