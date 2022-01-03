اتدفي في البرد.. طريقة عمل حمص الشام والمكون السحري لطعم أحلى من عربيات الشارع

نتحدث اليوم عن طريقة عمل حمص الشام، هذا المشروب الذي يشتهر كثيرا في جمهورية مصر العربية، حيث يحتوي على الكثير من المميزات والتي منها أنه يزود الجسم بالكثير من الطاقة، كما أنه يشعره بالدفء في مثل هذه الأوقات، ومن الجيد أنه يحتوي على سعرات حرارية بنسبة قليلة، ويتميز هذا المشروب بسرعة وسهولة تحضيره، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة إعداده.

طريقة عمل حمص الشام بالطريقة الشامية

تبحث كل سيدة عن أفضل الطرق لعمل الحمص بأكثر من شكل وطعم، وأيضا كل سيدة تبحث عن أفضل الأطعمة والمأكولات الشامية كنوع من أنواع التغيير في الطعام، سوف نقدم لكم أكثر الطرق الشائعة في تحضير حمص الشام.

حمص مسلوق بمقدار 6 ملاعق.

ثوم مهروس بمقدار ستة فصوص.

صلصة الطماطم بمقدار أربع ملاعق.

كمون بمقدار ملعقة ونصف.

ماء بمقدار ثلاثة أكواب.

خل.

زيت.

شمندر مبشور مقدار ثلاثة ملاعق.

نقوم بوضع الماء في اناء على النار حتى يتم الغليان.

ثم نقوم بإضافة الطماطم والثوم والكمون والملح والليمون والشمندر والخل، ثم نقوم بتخفيف النار لمدة 5 دقائق.

ثم نقوم برفعه عن النار ونضعه في أكواب مع إضافة الليمون مرة أخرى.

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هناك الكثير من الطرق المصرية لعمل الحمص، وكل سيده لها اضافاتها الخاصة في المكونات، سوف نعرض لكم أشهر طريقة عمل الحلبسة زي المحلات بمكونات بسيطة.

حمص الشام بمقدار ربع كيلو.

ثوم بمقدار فصين.

عصير الطماطم بمقدار ربع كوب.

شطة حمراء بمقدار ملعقة صغيرة.

كمون بمقدار نصف ملعقة.

عصير ليمون بمقدار كوب.

مرقة دجاج وهذا هو السر.

نقع الحمص في القليل من الماء لمدة ست ساعات كحد أدنى، حتى يتم مضاعفة الحجم.

قم بوضع حمص الشام في إناء به ماء على النار، مع إضافة الثوم المهروس وعصير الطماطم والملح والكمون ونتركه حتى تمام النضج.

قم برفعه عن النار ونضعه في وعاء آخر ثم نقوم بتقديمه في أكواب مناسبة الحجم .

ثم نضيف له عصير اليمون و الشطة حسب الرغبة.

إن مشروب حمص الشام له العديد من الفوائد والمزايا التي يمنحها للجسم وخصوصاً في فصل الشتاء.

حيث يعمل هذا المشروب على علاج مشاكل التهابات الصدر والحلق وكذلك صداع الرأس.

كما يمكنه زيادة الوزن لمن يرغب في ذلك.

بالإضافة إلى علاج ديدان المعدة وذلك من خلال الخل البلدي الذي يتم إضافته إليه.

كما أنه لديه القدرة على التخفيف من ألم الظهر والصدر وكذلك المعدة.

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وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة التفاصيل حول طريقة عمل حمص الشام باستفاضة. يجب اتباع جميع الخطوات حتى تحصل على الطعم المطلوب.