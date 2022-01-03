السر في الصوص.. فتة شاورما فراخ أبو مازن وسر التتبيلة وطريقة الأرز بكل الأسرار لطعم كالمحترفين

فتة شاورما فراخ أبو مازن تتصدر محركات البحث لدى ربات المنزل ومحبين الطهي في مصر خاصة، لاكتسابها شعبية كبيرة لدى المصريين منذ افتتاح مطعم أبو مازن السوري في مصر، ولذى تسعى ربات المنزل والطباخين الهواة للوصول إلى سر نكهتها المميزة، لذا سنقدم لكم في المقال التالي كل ما تود معرفته عن سر طريقة عمل فتة الشاورما السورى.

فتة شاورما فراخ أبو مازن

هي أكثر الأكلات طلبا في مطعم أبو مازن، ويبلغ سعر الوجبة ذات الحجم الكبير ٤٣ جنيه مصري في جميع فروع المطعم، ويتم تحضيرها عن طريق خلط كلا من (الدجاج + الأرز البسمتي + الخبز المحمص + الثومية)، ولا داعي للقلق فصنعها لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد لذا دعنا نتعرف علي خطوات تحضير و مكونات فتة شورما ابو مازن السوري.

نقوم بخلط كلا من ( كوب زبادي صغير + ملعقة كبيرة ثوم مفروم +نصف ملعقة صغيرة من البابريكا + ملعقة صغيرة ملح وفلفل)

نضيف إليهم نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية ونمزجهم سويا، ثم نضعهم في الثلاجة لمدة ساعتين.

نقوم بإحضار طاسة ساخنة ونضع فيها ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نخرج الدجاج من الثلاجة ونقوم بتشويح الدجاج في زيت الزيتون لمدة ١٠ دقائق حتى تمام الطهي ثم نغطى الدجاج ونضعه جانبا.

نقوم بنقع ٢ كوب من الأرز البسمتي في الماء لمدة ساعة ثم نقوم بتصفيته من الماء جيدا.

نحضر إناء ونخلط فيه كلا من ( ٢ملعقة من الزيت + بصلة مفرومة + ٣ من ورقات اللاورا + ملعقة صغيرة من البهارات المتنوعة + ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ) ونقوم بوضع المكونات السابقة علي النار حتي يذبل البصل.

نضيف لهم الأرز ونقلبهم جيدا ونضيف ٣ أكواب من الماء ونتركه حتي ينضج.

نقوم بتقطيع ٣ أرغفة من الخبز الشامي إلى مربعات متوسطة الحجم ونضعهم في الفرن للتحميص.

حتي نحصل علي صوص الفتة نقوم بخلط كلا من ( ٢كوب صغير من الزبادي + نصف ملعقة ثوم مفروم + ملعقة كبيرة من عصير الليمون + ملعقة خل صغيرة + نصف ملعقة صغيرة ملح وفلفل ) .

طريقة صنع الدجاجطريقة صنع الأرزطريقة صنع صوص الفتة والخبز

وأخيرا لتحضير الفتة نجلب إناء التقديم ونضع فيه ملعقة من صوص الفتة علي الخبز المحمص. ثم نضع فوقهم الأرز البسمتي ، ثم نضع قطع الدجاج فوقهم لنحصل علي فتة شاورما فراخ أبو مازن .