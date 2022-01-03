معجزة كريم الليمون والنشا: قنبلة التفتيح وإزالة التجاعيد لن تتخيلي نتائجها2022

نقدم لكم معجزة كريم الليمون والنشا ، التي تعد من أقوي الكريمات التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه في اسرع وقت ممكن دون تعب ولا الم ولا تكلفه، حيث تعتبر التجاعيد مشكلة كبيرة لدي جميع الفتيات والشباب ايضا في السن الصغير، ويمكن إزالة التجاعيد من خلال هذا الكريم الرهيب والحصول علي بشرة مثالية وخالية من التجاعيد بكل انواعه، وتصبح البشرة جميلة جدا ومشدودة، حيث يعمل النشا علي التبييض الفوري للجسم وفي اسرع وقت ممكن والحصول علي بشرة مثالية وناصعة البياض، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة بشكل نهائي2022.

مكونات عمل معجزة كريم الليمون والنشا قنبلة التفتيح وإزالة التجاعيد بشكل نهائي

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا الكريم الخرافي في التفتيح وإزالة التجاعيد بكل سهولة وثقة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من عصير الليمون.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريفة لتحضير الكريم بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله النشا والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافه جيدا حتي تتجانس بكل سهولة. ثم نضيف عليهم ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية . ثم نضيف عصير الليمون مع التقليب في الخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي نتائج مبهرة من اول استعمال للخليط في اقل وقت ممكن دون اي تعب وهي كالتالي:-