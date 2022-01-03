حضري احلى كب كيك البرتقال الهش بمكونات بسيطة

الكب كيك من أجمل وأحلى الحلويات والوصفات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار ويعتبر كب كيك البرتقال أكثر أنواع التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص كما أن الكب كيك من أنواع السناكس الخفيفة والشهية على المعدة وبها فوائد عالية ومفيدة لجسم الأنسان وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كب كيك البرتقال الهش بمكونات بسيطة وبطريقة أقتصادية وغير مكلفة في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل كب كيك البرتقال الهش
المكونات:
- مقدار كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الزبدة الطرية.
- كوب ونصف من الدقيق الابيض.
- ملعقة كبيرة من برش البرتقال.
- مقدار أثنين ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أثنين كوب من الكريمة المخفوقة.
- نصف كوب من اللبن.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- الخطوة الأولى قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية قوالب الكب كيك.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء وضعي في كوب ونصف من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة ملح الطعام ثم بعد ذلك نترك الخليط جانباً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار المضرب الكهربائي وبعد ذلك قومي بمزج كوب من السكر الأبيض وكوب من الزبدة الطرية بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وهش بعد ذلك قومي بتخفيف سرعة الخفق ثم قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا و ملعقة من الحليب وملعقة من عصير البرتقال مع القيام بالمزج لمدة دقيقة واحدة على سرعة منخفضة ثم نضيف خليط الدقيق مع الاستمرار في الخفق ثم نضيف ملعقة كبيرة من برش البرتقال مع التحريك بملعقة حتى يتجانس ويختلط المكونات جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بصب المزيج في الصينية الكب كيك بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن المسخن من قبل لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً وبعد إخراج صينية الكب كيك من الفرن قومي بإستخدام فرشاة وادهني الكب كيك بعصير البرتقال المتبقي وبعدها قومي بتزيين الكب كيك بالكريمة وبعد ذلك قدميه إلى أفراد الأسرة.
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الكب كيك من أجمل وأحلى الحلويات والوصفات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار ويعتبر كب كيك البرتقال أكثر أنواع التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص كما أن الكب كيك من أنواع السناكس الخفيفة والشهية على المعدة وبها فوائد عالية ومفيدة لجسم الأنسان وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كب كيك البرتقال الهش بمكونات بسيطة وبطريقة أقتصادية وغير مكلفة في البيت من خلال هذا المقال.طريقة عمل كب كيك البرتقال الهش
المكونات:
- مقدار كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الزبدة الطرية.
- كوب ونصف من الدقيق الابيض.
- ملعقة كبيرة من برش البرتقال.
- مقدار أثنين ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أثنين كوب من الكريمة المخفوقة.
- نصف كوب من اللبن.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- الخطوة الأولى قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية قوالب الكب كيك.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء وضعي في كوب ونصف من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة ملح الطعام ثم بعد ذلك نترك الخليط جانباً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار المضرب الكهربائي وبعد ذلك قومي بمزج كوب من السكر الأبيض وكوب من الزبدة الطرية بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وهش بعد ذلك قومي بتخفيف سرعة الخفق ثم قومي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا و ملعقة من الحليب وملعقة من عصير البرتقال مع القيام بالمزج لمدة دقيقة واحدة على سرعة منخفضة ثم نضيف خليط الدقيق مع الاستمرار في الخفق ثم نضيف ملعقة كبيرة من برش البرتقال مع التحريك بملعقة حتى يتجانس ويختلط المكونات جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بصب المزيج في الصينية الكب كيك بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن المسخن من قبل لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً وبعد إخراج صينية الكب كيك من الفرن قومي بإستخدام فرشاة وادهني الكب كيك بعصير البرتقال المتبقي وبعدها قومي بتزيين الكب كيك بالكريمة وبعد ذلك قدميه إلى أفراد الأسرة.