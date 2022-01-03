حضري احلى كب كيك البرتقال الهش بمكونات بسيطة

الكب ‏كيك من أجمل وأحلى الحلويات والوصفات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار‏ ويعتبر كب كيك البرتقال أكثر أنواع التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص كما أن الكب كيك من أنواع السناكس الخفيفة والشهية على المعدة ‏وبها فوائد عالية ومفيدة لجسم الأنسان وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كب كيك البرتقال الهش بمكونات بسيطة وبطريقة أقتصادية وغير مكلفة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة

عمل

كب

كيك

البرتقال

الهش

المكونات:

مقدار كوب من السكر الأبيض .

كوب من الزبدة الطرية .

كوب ونصف من الدقيق الابيض .

ملعقة كبيرة من برش البرتقال .

مقدار أثنين ملعقة كبيرة من عصير البرتقال .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

أثنين كوب من الكريمة المخفوقة .

نصف ‬ كوب من اللبن .

عدد ثلاث حبات من البيض .

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

طريقة

التحضير

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