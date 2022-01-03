سحر لا يصدق في إزالة شعر العانة بالفازلين نهائيًا وبدون ألم تماماً أو حدوث التهاب للجلد والبشرة

إزالة شعر العانة بالفازلين حيث صرح الكثير من الخبراء أنه يمكن إزالة شعر العانة بالفازلين بدون أي آلام كما يقضي على أي اسمرار في المنطقة أو في أي منطقة حساسة بالجسم، وذلك بعد سؤال الكثير من السيدات عن منتج يزيل الشعر والاسمرار في المناطق الحساسة وبعد التجربة والخبرة اكتشفوا أن الفازلين هو أفضل حل لحل هذه المشاكل، وذلك لأن الكثير من كريمات إزالة الشعر تكون السبب في اسمرار أي منطقة حساسة، وللفازلين فوائد كثيرة في التخلص من الاسمرار كما يعمل كمرطب ويقوم بتنعيم الجسم، كما يدخل في الكثير من الاستخدامات الخاصة بالتجميل.

سحر لا يصدق في إزالة شعر العانة بالفازلين

يستخدم الفازلين الان في مجالات كثير وعلى نطاق واسع ومن ضمن مجالاته هو إزالة الشعر من الجسم كله بدون ألم، حيث يمكن استخدامه على الجسم كله وليس العانة فقط للتخلص من الشعر الزائد ويتم إزالة الشعر في وقت قياسي، ويتم تحضير وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد من خلال التالي:

المكونات

نصف ملعقة من الفازلين الطبي.

٣ ملاعق من الحليب السائل صغيرة.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

ملعقة من الحمص المطحون كبيرة.

طريقة التحضير

يتم خلط كل المكونات معاً في إناء، ويجب الخلط جيدا للحصول على عجينة متماسكة، وبعدها قومي بوضعها على المكان المراد إزالة الشعر منه وافرديها لي نفس اتجاه نمو الشعر، ويترك حتى يجف، ويتم إزالة في عكس اتجاه نمو الشعر وذلك للتخلص من أي شعر موجود، وبعدها قومي بغسل المكان بالماء وتجفيفه جيداً، كما يتم استخدام الفازلين لتفتيح المنطقة الحساسة والتخلص من السواد المحيط بها.

للفازلين الكثير من الفوائد وأهمها هو التخلص من الشعر الزائد وتنعيم وترطيب وتفتيح البشرة، حيث عند استخدام هذه الوصفة بصورة مستمرة فإن الشعر لن ينمو كسابق عهده، حيث سيقل نمو الشعر في المكان، كما أنه سيتم التخلص نهائيا من الاسمرار الموجود بسبب أي كريمات إزالة سابقة، كما أن الجسم سيصبح أكثر نعومة ولمعان، ويستخدم الفازلين الطبي أيضاً مع زيوت لتنعيم الشعر الجاف، وكما يعزز نموه مرة أخرى ويمكن استخدامه في الكثير من الوصفات المفيدة للجسم والشعر والبشرة.