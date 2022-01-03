طريقة عمل مخمرية لتعطير الجسم بالفازلين في البيت برائحة جذابة

‏تهتم بعض الفتيات والسيدات بأدوات مستحضرات التجميل وخاصة تعطير الجسم بطرق مختلفة ويقوم البعض بوضع برفيوم أو بوضع مزيل للعرق ومن خلال تجارب المخمرية للجسم اثبت نجاح المخمرية لأنها تساعد على ترطيب الجسم وجعل الجسم ذات رائحة جميلة للغاية وتعتبر أيضا صحية للجسم ولا يوجد بها أي أضرار ولا تحتوي على الكحول ‏كما يفضل البعض أستخدام المخمرية الطبيعية وهي من أكثر معطرات الجسم التي تدوم رائحتها لفترة زمنية طويلة ‏ومكوناتها ثابتة وكما أن طريقة إعدادها في المنزل سهلة وسريعة ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل المخمرية لتعطير الجسم بالفازلين بطريقة سهلة في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مخمرية لتعطير الجسم بالفازلين

المكونات:

أثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.

‏ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

‏أثنين ملعقة كبيرة من زبدة كاكاو.

‏خمس قطرات من زيت الليمون.

خمس قطرات من زيت الورد.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

‏كبسولة واحدة من الفيتامين.

وعاء للخلط.

أولاً ‏في الخطوة الأولي ‏قومي بإحضار وعاء مناسب عميق ‏ثم اخلطي أثنين ملعقة كبيرة من الفازلين وأثنين ملعقة كبيرة زبدة كاكاو وملعقة كبيرة زيت اللوز ثم أذيبي الخليط في حمام مائي دافئ أو في الميكرويف. ثانياً في الخطوة الثانية اتركي الخليط ليبرد قليلاً واحرصي على عدم ترك الخليط حتى يبرد لفترة طويلة من الزمن كي لا يتجمد ‏ثم بعد ذلك ضيفي خمس قطرات من زيت الليمون وخمس قطرات من زيت الورد وعشر قطرات من زيت اللافندر وكبسولة واحدة من الفيتامين. ثالثاً في الخطوة الثالثة قومي بإحضار عبوة صغيرة مناسبة أو عبوة سهله الاستخدام وبعد ذلك صبي الخليط في العبوة واتركيها حتى تتجمد تماماً قبل الاستعمال ثم بعد ذلك احفظيها في مكان جاف وبارد. ثم بعد ذلك يتم أستخدام المخمرية في أي وقت لتعطير الجسم والحصول على رائحة جميلة.

تعمل على تعطير الجسم وتعطي رائحة جميلة تدوم لفترة طويلة. تساعد على ترطيب الجسم تمنح الجلد ملمس ناعم. تساعد على تبييض الجسم ونعومته. ‏تساعد على تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم.

طريقة التحضير:فوائد المخمرية لتعطير الجسم بالفازلين: