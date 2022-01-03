النشا الكوري نتعرف اليوم على الخلطة الجبارة لتبييض البشرة، وهو مكون واحد رهيب يساعد علي التفتيح والتبيض من اول استخدام بفصل الله، ويعمل ايضا علي سد المسامات المفتوحة، ويجعلك بنت 16 سنة وهو النشا يساعد في التخلص من سواد السنين، ويعمل ايضا علي شد البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا على النشا الكوري الجبار في تبييض البشرة.

مكونات النشا الكوري لبياض وتفتيح وشد البشرة

سوف نتعرف علي مكونات النشا الكوري التي سوف نستخدمها بسهولة عملها في المنزل بدون تكلفة وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الحنه البيضة.

معلقتين من الصابون المبشور.

كريم مرطب اي نوع.

معلقتين من الحليب.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير كريم النشا في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الصابون المبشور ونضيف عليه الحليب. ثم نضيف ماء الورد والحنة البيضة والنشا الكوري ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف كريم مرطب علي الخليط ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. عندما يصبح خليط كريم ونقوم بغسلة البشرة ونضع طبقة من الخليط علي الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة. ونغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الكبير في التفتيح.

النشا الزبادي لتفتيح وإزالة التجاعيد من البشرة فوري

سوف نتعرف علي مكونات المكون الكوري والموجودة في كل منزل بدون تكلفة في شراء المكونات وهي كما يأتي:-

معلقة من الدقيق.

معلقتين من الزبادي.

ملعقة من النشا الكوري.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي اسهل طريقة لتحضير الكريم بالمنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب ولا اي مشاكل وهي كالتالي:-