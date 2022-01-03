اسرار المطاعم.. تحمير البطاطس المقرمشة بدون ماتشرب نقطة زيت بطريقة صحية ورائعة

اسرار المطاعم.. تحمير البطاطس المقرمشة ، تبحثي عن السر حول تحمير البطاطس بدون ما تشرب زيت من الذي لا يبحث عن طريقة عمل البطاطس الذهبية مثل المحلات والمطاعم بدون دهون بشكل كامل وخاصًة تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي لا يمل منها الكبير والصغير ولذا سنقدم لكي طريقة تحضيرها في مطبخك دون أن تتشرب الزيت بخطوات سهلة وبسيطة فتابعونا.

قشري البطاطس ويتم قطعها على شكل أصابع بالحجم الذي تريديه واغسليها تحت الماء، ثم انقعيها في الماء مع نصف كوب من الخل الأبيض، واتركيها لمدة نصف ساعة.

يتم شطف البطاطس بعد التخلص من الخل ونصفيها من الماء تمامًا، ونضع عليها النشا، ثم نقلبها حتى تُغطى جميع البطاطس بالنشا.

نضع مقلاة عميقة بها زيت على النار بعد أن تصبح ساخنة للغاية، نضع البطاطس تدريجياً، وذلك لتجنب الالتصاق.

بعد 5 دقائق على نار عالية نقوم بفصل البطاطس والتأكد من تباعدها عن بعضها البعض ولا تتحرك قبل 5 دقائق ثم نضع النار على نار متوسطة ونتركها تنضج جيداً وتطفو على السطح ويبدأ فى أخذ اللون الذهبي الفاتح، نخرجه ثم نصفيه من الزيت.