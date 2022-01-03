معجزة كريم بانثينول والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم بانثينول والنشا، تبييض البشرة من الممكن إتمامه من خلال استعمال مكوني البانثينول مع النشا حيث يعتبر البانثينول من أهم المكونات التي تساعد في استعادة جمال ورونق ونضارة البشرة وهذا ما يكون من خلال تطبيقه على البشرة، كما أن تأثيره الإيجابي على الجلد يزداد حال إدخاله ببعض الوصفات التي من شأنها أن تعزز من نضارة وصحة خلايا جلد البشرة، وعبر ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من التفصيل على أهم المعلومات التي تخص كيفية مزج البانثينول مع بعض المكونات الطبيعية والتي من بينها النشا لحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل على توحيد لون البشرة وإزالة ما قد يتواجد عليها من تجاعيد لحماية لجلد والوجه من الإصابة بمعالم الشيخوخة الجلدية المبكرة.

النشا مع البانثينول تركيبة قوية ومضاعفة لنضارة الجلد ولها أثر ممتاز على الوجه، وتعمل على تعزيز قدرة خلايا الجلد على أن تجد من نفسها.

وبطريقة طبيعية وفي منتهى الأمان على الجلد، وتعتبر التركيبة آمنة بسبب أن محتواها من المكونات لا يعد كيميائي على الإطلاق بل إن المكونات كلها طبيعية.

وليس لها أي أثر سلبي على الجلد، وتركيبة البانثينول مع النشا تعتبر من أفضل التركيبات

التي تعمل على إزالة مختلف عيب البشرة، والمكونات الأساسية للخليط نذكرها من خلال ما يلي:

ملعقتان من مكون كريم البانثينول المرطب.

ملعقة من النشا.

القليل من ماء الورد.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

كريم بانثينول والنشا لتبيض البشرةمكونات خليط البانثينول والنشاطريقة التحضير

تم التحضير من خلال خطوات بسيطة يتم اتباعها من خلال ما يلي من خطوات في النقاط القادمة: