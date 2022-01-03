أسهل طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بالخطوات خفيف ورفيع وطعمه لذيذ

أسهل طريقة عمل بسكويت النشادر نقدمها لكم حيث نحتاج جميعاً لعمل أنواع البسكويت المختلفة في المنزل، خاصةً في الشتاء يتم تناول عدة أطعمة مع المشروبات الساخنة، وكذلك في المناسبات يلزم عمله كنوع من الحلوى المميزة التي يحبها الجميع، ونحن اليوم سنعرض طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بسهولة كبيرة، إذا رغبتم في التعرف على طريقة عمل البسكويت بخطوات بسيطة للغاية يمكن متابعة موضوعنا بسهولة.

أسهل طريقة عمل بسكويت النشادر

إذا كنت من محبي البسكويت وعمله في المنزل فنحن اليوم سنقدم لك خطوات العمل بسهولة كبيرة، فهو يعتبر من أشهى الوصفات وأكثرها انتشارًا على الإطلاق، يمكن البدء في التعرف على المكونات ومن ثم خطوات العمل في موضوعنا بشكل كامل، وتأتي المكونات بهذا الشكل:

كيلو واحد من الدقيق.

كوبان من سكر البودرة.

ربع كوب من السمن.

خمسة وحدات من البيض.

خمسة أكياس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف كوب من الحليب.

والآن نأتي لنتعرف على خطوات عمل بسكويت النشادر بسهولة في المنزل من خلال تنفيذ هذه الخطوات القادمة، وتأتي بهذا الشكل:

نضع بداخل الخلاط الكهربائي كل من السكر مع الفانيليا والسمن والبيض ونستمر في التقليب لفترة من الزمن.

نضع مع الخليط كل من النشادر وأيضًا الدقيق ونستمر في التقليب لفترة من الزمن ونضيف إليهم الحليب.

بعد ذلك نأتي بكيس حلواني لوضع العجين الكامل به ومن ثم تشكيله في صاج أو صينية مع تقطيعه باستخدام السكين للحصول على عدة قطع.

وضعه في الفرن حتى ينتهي من الطهي ومن ثم وضعه في وعاء للتقديم ليتم تناوله بسهولة.

فوائد بسكويت النشادر

يعتبر بسكويت النشادر من الأطعمة التي ننصح بتناولها كثيراً، حيث يحتوي على العديد من الفوائد بداخله، وتأتي أهم فوائد البسكويت في أنه يحتوي على: