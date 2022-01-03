طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة وطعم احلى من الجاهزة

الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبن التي يتم استخدامها بشكل يومي سواء بتناولها في الإفطار أو العشاء أو عمل سندوتشات، كما أن الجبنة الرومي تدخل في العديد من الوصفات والاكلات لأنها تعطي للوصفة طعم مميز، ولكن شراء الجبن الرومي من المحلات أصبح عبء على جميع البيوت وهذا لأنها أصبحت تباع بمبالغ باهظة الثمن، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بخطوات سهلة جدًا، بمكونات بسيطة سوف تحضرين كمية كبيرة تكفيك وتكفي جميع أفراد العائلة.مكونات الجبنة الرومي
الجبنة الرومي من الجبن اللذيذة جدا التي يفضلها الأطفال في السندوتشات لهذا يطلبونها بشكل مستمر، وسنقدم لكم مكونات تحضيرها من المنزل وهي:
- كيلو من الحليب الكامل الدسم.
- علبة كبيرة من الزبادي البلدي.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ثلث كأس من الماء المثلج.
- ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة).
- حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- ملعقتان من القشطة.
طريقة تحضيرها سهلة جدًا وغير معقدة، كما أنها لا تحتاج أدوات كثيرة، طريقة التحضير هي:
- لابد من شراء الحليب من مصدر موثوق لكى تضمني أنه حليب كامل الدسم، لان هذا يؤثر على الطعم.
- نقوم بوضع الحليب في اناء ونضعه على نار متوسطة حتى يغلى تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي على الحليب المغلي مع تقليبه على النار.
- نستمر في الخلط لمدة 5 دقائق ثم نقوم برفع الإناء من على النار.
- نقوم بإضافة الماء المثلج على الخليط مع التقليب ثم نضيف الملح و الفلفل الاسود والقشطة.
- نستمر في خلط المكونات لكى لا يفصل المكونات عن بعضها.
- في ذلك الوقت نقوم بسلق حبة من البطاطس ونقوم بهرسه بشكل جيد حتى تصبح ناعمة جدًا.
- نضعها بعد ذلك على الخليط مع الخلط المستمر.
- نأتي بقطعة من القماش ونضع الخليط بها ونقوم بعصره بشكل جيد لكي تتخلص الجبنة الرومي من الماء الزائدة.
- بعد ذلك نقوم بوضعها داخل مصفاه و فوقها شئ ثقيل لكى تتخلص من الماء.
- نتركها هكذا لمدة 12 ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بادخالها في الثلاجة لمدة 3 ساعات لكى تتماسك ثم تقطع شرائح رفيعة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
- يمكننا الاحتفاظ بها لمدة أسبوعين فى الثلاجة.
الوسوم
الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبن التي يتم استخدامها بشكل يومي سواء بتناولها في الإفطار أو العشاء أو عمل سندوتشات، كما أن الجبنة الرومي تدخل في العديد من الوصفات والاكلات لأنها تعطي للوصفة طعم مميز، ولكن شراء الجبن الرومي من المحلات أصبح عبء على جميع البيوت وهذا لأنها أصبحت تباع بمبالغ باهظة الثمن، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بخطوات سهلة جدًا، بمكونات بسيطة سوف تحضرين كمية كبيرة تكفيك وتكفي جميع أفراد العائلة.مكونات الجبنة الرومي
الجبنة الرومي من الجبن اللذيذة جدا التي يفضلها الأطفال في السندوتشات لهذا يطلبونها بشكل مستمر، وسنقدم لكم مكونات تحضيرها من المنزل وهي:
- كيلو من الحليب الكامل الدسم.
- علبة كبيرة من الزبادي البلدي.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ثلث كأس من الماء المثلج.
- ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة).
- حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- ملعقتان من القشطة.
طريقة تحضيرها سهلة جدًا وغير معقدة، كما أنها لا تحتاج أدوات كثيرة، طريقة التحضير هي:
- لابد من شراء الحليب من مصدر موثوق لكى تضمني أنه حليب كامل الدسم، لان هذا يؤثر على الطعم.
- نقوم بوضع الحليب في اناء ونضعه على نار متوسطة حتى يغلى تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي على الحليب المغلي مع تقليبه على النار.
- نستمر في الخلط لمدة 5 دقائق ثم نقوم برفع الإناء من على النار.
- نقوم بإضافة الماء المثلج على الخليط مع التقليب ثم نضيف الملح و الفلفل الاسود والقشطة.
- نستمر في خلط المكونات لكى لا يفصل المكونات عن بعضها.
- في ذلك الوقت نقوم بسلق حبة من البطاطس ونقوم بهرسه بشكل جيد حتى تصبح ناعمة جدًا.
- نضعها بعد ذلك على الخليط مع الخلط المستمر.
- نأتي بقطعة من القماش ونضع الخليط بها ونقوم بعصره بشكل جيد لكي تتخلص الجبنة الرومي من الماء الزائدة.
- بعد ذلك نقوم بوضعها داخل مصفاه و فوقها شئ ثقيل لكى تتخلص من الماء.
- نتركها هكذا لمدة 12 ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بادخالها في الثلاجة لمدة 3 ساعات لكى تتماسك ثم تقطع شرائح رفيعة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
- يمكننا الاحتفاظ بها لمدة أسبوعين فى الثلاجة.