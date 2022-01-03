طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة وطعم احلى من الجاهزة

الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبن التي يتم استخدامها بشكل يومي سواء بتناولها في الإفطار أو العشاء أو عمل سندوتشات، كما أن الجبنة الرومي تدخل في العديد من الوصفات والاكلات لأنها تعطي للوصفة طعم مميز، ولكن شراء الجبن الرومي من المحلات أصبح عبء على جميع البيوت وهذا لأنها أصبحت تباع بمبالغ باهظة الثمن، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بخطوات سهلة جدًا، بمكونات بسيطة سوف تحضرين كمية كبيرة تكفيك وتكفي جميع أفراد العائلة.

الجبنة الرومي من الجبن اللذيذة جدا التي يفضلها الأطفال في السندوتشات لهذا يطلبونها بشكل مستمر، وسنقدم لكم مكونات تحضيرها من المنزل وهي:

كيلو من الحليب الكامل الدسم.

علبة كبيرة من الزبادي البلدي.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلث كأس من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة).

حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ملعقتان من القشطة.

طريقة تحضيرها سهلة جدًا وغير معقدة، كما أنها لا تحتاج أدوات كثيرة، طريقة التحضير هي: