أفضل طريقة لعمل الحواوشي البلدي في المنزل بكل سهولة

الحواوشي من أشهى المأكولات التي يعشقها الجميع، كما أنه معروف للغاية وشائع في كثير من البلدان العربية، كما أن الأطفال الصغار يقومون دوماً بشرائه من الخارج، لكن في كثير من الأحيان يكون غير صحي بمجرد شرائه من الخارج، إذ أن المكونات به تكون ليست مضمونة، فمن الممكن أن تكون اللحم بالحواوشي منتهية الصلاحية أو فاسدة، لهذا فأن الأمهات تريد أن تقم بتحضير الحواوشي في المنزل لأبنائها وكذلك للعائلة بالمكونات الصحية والمضمونة، وطريقة تحضيره بالتفصيل سوف نرفقها لكم في هذا التقرير تابعوا القراءة.

طريقة عمل الحواوشي من ضمن الطرق السهلة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما أنها ليست مكلفة على الإطلاق.

نصف كيلو من اللحمة.

بصل مبشور.

ثلاث حبات من الطماطم حجمها متوسط.

ثلاث قرون فلفل ألوان.

كاتشب “عدد ٤ ملاعق”.

القليل من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة.

أربعة أرغفة من العيش البلدي.

قومي بإحضار وعاء عميق وضعي به اللحمة.

ضعي بعد ذلك البصل والطماطم وتابعي التقليب إلى أن يصير معك خليط متجانس.

بعدها قومي بإضافة باقي المقادير للمزيج السابق وتابعي التقليب جيداً إلى أن يصير معك مزيج متجانس.

بعد ذلك قومي بفرد العيش ومن ثم ضعيه بكميات حجمها متساوي بكل رغيف.

بعدها قومي بإحضار صينية تم دهنها بالسمن ومن ثم ضعي بها العيش بعد أن تنتهي من دهن العيش بالزيت من كل الجهات.

قومي بإدخال الأرغفة الفرن بدرجة حرارة متوسطة ومن ثم أخرجيه ويتم تقديمه ساخناً.

فيما يلي أبرز وأهم النصائح التي لا بد من توخي الحذر منها عند القيام بتحضير الحواوشي: