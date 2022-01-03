طريقة جديدة لقلي البيض ستجعلكم تعشقون تحضير البيض أومليت بشكل مبتكر كل يوم

يعد البيض من البروتينات اللذيذة والمفيدة للأجسام، وهناك أشخاص يحبون تناوله دائماً في وجبة الإفطار، ولكن بعد مرور فترة على تناوله بالطرق العادية مثل القلي أو السلق تجعلهم يملون من تناوله، كما أن بعض الأمهات يبحثون عن طرق جديدة لكي يجعلوا أطفالهم يتناولون ليستفيدوا منه، وفي هذا المقال سنقوم بالإشارة إلى طريقة لقلي البيض الأومليت لن تجعلك تتوقفي عن عمله مرة أخرى، وسيحبه أطفالك، ويطلبونه منك دائماً.

طريقة قلي البيض الأومليت

يمكنك عمل البيض المقلي لأطفالك وذلك بطريقة مبتكرة مما يجعلهم يرغبون في تناوله بإستمرار، وسوف تحتاج بعض المكونات التي تضاف إلى البيض أثناء تحضيره، وإليك الطريقة فيما يلي:

حبتان من البيض الأحمر أو أربع حبات من البيض البلدي لتكفي الكمية أربعة أشخاص.

حبة متوسطة الحجم من الطماطم الطازجة.

حبة متوسطة من البصل الأحمر.

فص من الثوم الفريش.

خمسة أعواد من البقدونس الأخضر الطازج.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

نصف ملعقة من الزبدة الصفراء.

ملعقة صغيرة من زيت عباد الشمس.

ملح طعام حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

حفنة من الجبن الموتزريلا.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

بولة متوسطة الحجم لخلط المكونات بها.

ملعقة لخفق البيض.

في طبق عميق قومي بخفق حبات البيض الأبيض الأربعة بالملعقة جيداً حتى يصبح لونها أصفر مائل للبياض.

قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة جداً.

قومي بفرم الثوم جيداً.

قطعي البصلة إلى قطع صغيرة جداً.

قومي بفرم البقدونس جيداً.

إحضري طاسة متوسطة الحجم، وضعي بها الزبدة.

أضيفي زيت عباد الشمس إليها.

إتركي الزبدة حتى تذوب تماماً، وتسخن مع الزيت.

قومي بوضع الخليط على البيض المخفوق، وقلبيهم جيداً.

ثم أضيفي ملح الطعام حسب رغبتك، وأضيفي الفلفل الأسود.

إسكبي الخليط في الكاسة الساخنة، وغطيها جيداً.

إتركيها على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

أضيفي الجبن الموتزاريلا على الوجه، وغطيها مرة أخرى.

إحضري طبق مسطح، وضعي به البيض بعد طهوه.

قومي بتقطيعه إلى مثلثات.

إحضري الخبز وقطعيه إلى أنصاف، وضعيه في طبق مسطح آخر، وقدميه، وقومي بعمل سندوتشات من الخبز الفينو.

أضيفي إليه ملعقة من المايونيز.

ثم أضيفي ملعقة من الكاتشب.

مكونات قلي البيضطريقة تحضير البيض الأومليت