بسكويت العيد بالكيلو وصفة بسكويت الجاهز ناعم بمكونات مضبوطة بدون ماكينة

بسكويت العيد بالكيلو وصفة زي محلات حلواني، البسكويت الجاهز من أشهى حلويات التي تتناول في أي وقت ليس في مناسبات فقط ولكن يوجد الكثير منا يقوم بشراء بسكويت والمقرمشات والمخبوزات لتناولها ما بين وجبات أو في الإفطار، ولكن بسكويت العيد المعتادين عليه له طعم خاص يختلف عن بسكويت العادي السادة وعلى الرغم من ذلك لكن يجد ربات البيوت صعوبة في تحضير بسكويت عيد بالمنزل، ولكننا اليوم جئنا لكم بوصفة محلات الحلواني بالكيلو لصنع البسكويت وجمعنا لكم وصفات لعدد من شيفات البرامج المشهورة لعمل البسكويت بمكونات مضبوطة وسنشرح خطوة بخطوة طرق عمل بسكويت العيد لمعيار الكيلو ونصف كيلو فتابعوا معنا.

نحتاج إلى كيلو دقيق أبيض أو حوالي 6 أكواب. عدد 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر خميرة حلويات. ملعقتين كبيرتين من نشادر. ملعقتين فانيليا صغيرة بودرة. كوب ونصف الكوب من السكر البودرة. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ بحجم متوسط. نصف كوب حليب كامل الدسم. رشة ملح صغيرة. عدد 2 كوب من السمنة أو زبدة طرية.

ننخل سكر بودر في وعاء الخفق الكهربائي ونضع عليه السمنة أو زبدة طرية ويشغل مضرب كهربائي عليهم لمدة 5 دقائق خفق مستمر دون توقف.

ستلاحظي أن لون السمن أو زبدة قد تغير إلى اللون الفاتح المائل إلى الأبيض وأصبحت بقوام كريمي هش، نضيف في تلك الخطوة البيض.

يضاف البيض بشكل تدريجي واحدة ونخفق حتى تختفي ثم نضيف الأخرى ونخفق حتى تختفي وهكذا حتى تنتهي من كل كمية البيض.

ثم نضيف الفانيليا في النهاية وتخلط مع بعضها البعض عن طريق المضرب الكهربائي تدريجياً، ويضاف عليه الحليب مع الملح وتقلب مرة أخرى مكونات سائلة.

نأتي المكونات الجافة ينخل الدقيق على مرتين مع بيكنج بودر ويضاف عليهم نشادر وتضاف بالتدريج وتخلط معهم مكونات سائلة.

تعجن مكونات أو تلم العجينة مع بعضها حتى تعطيك عجينة لينة متماسكة ويمكن أن تشكل ما بين أصابعك.

ثم نضع عجينة بسكويت داخل قمع تشكيل البسكويت وتخرج الهواء من القمع، واختيار وجه يكون طولي مجروش حتى يعطيك نفس شكل بسكويت جاهز.

احضري صينية مستطيلة وبطنيها بورق زبدة ورصي عليها قطع عجينة بسكويت، وينصح عند تشكيل بسكويت أو يكون في حرارة منخفضة حتى لا تفصل السمن أو زبدة عن عجينة.

تدخل فرن متوسط الحرارة ويفضل أن يكون مسخن مسبقا، بالرف الأوسط وتترك حتى تنضج قطع بسكويت أو يمكن اختار نضجها بتغيير لون أسفل البسكويت اللون الذهبي.

عندما يخرج بسكويت العيد من الفرن يترك بالخارج حتى يبرد تماما ثم ينزع من الصينية، البسكويت لابد أن يوضع في عبوة محكمة غلق حتى لا يصبح بقوام طري.

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سنشرح لكم طريقة عمل بسكويت العيد عن طريق أكثر من مكون باستخدام الحليب ودقيق والزبدة مع عدد من مكونات الأخرى سنتعرف عليها معا بالتفصيل.

لعمل بسكويت نحتاج إلى نصف كيلو دقيق أبيض منخول. كوب سمن بلدي. كوب من زبدة بلدي. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة نشادر ناعمة. سكر بودر كوب إلا ربع ناعم. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. رشة صغيرة من الملح.

في وعاء عميق يضاف سكر مع السمنة والزبدة الطرية أو يمكن أستخدام 2 كوب من السمن البلدي فقط، وتخفق بالمضرب كهربائي جيدا.

بالتدريج يضاف عليهم البيض مع الخفق المستمر حتى تمتزج كل المكونات جيدا الاستمرار في الخفق حتى يذوب سكر ويختفي البيض.

يضاف بعد ذلك النشادر مع الفانيليا وتخفق بالتدريج وتقلب حتى نحصل على قوام عجينة متجانس وتترك جانبا.

ثم يضاف الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح وتخلط المكونات حتى الحصول على عجينة طرية غير لاصقة بالوعاء.

تترك العجينة حتى ترتاح قليلا وتغطى بكيس من النايلون وعليها قطعة من القماش وتترك جانبا لمدة ربع ساعة.

لتشكيل تلك النوع من عجينة بسكويت نستخدم قمع الحلواني لعمل أشكال مميزة للبسكويت طولية.

ترص قطع البسكويت في صينية الخبز وأحدثي مسافات ما بين كل قطعة والأخرى حتى لا تلتصق بها، ونسخن الفرن على حرارة 180.

وعندما يسخن تدخل الصينية الفرن لينضج البسكويت لمدة 10 دقائق فقط للحصول على التسوية المطلوبة ويأخذ لون ذهبي من أسفل.

ثم تحرك الصينية عندما يبرد بسكويت العيد وينزع منها ثم يرص في عبوة محكمة الغلق ويحتفظ به داخلها.

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سنعد بسكويت العيد في تلك الوصفة عن طريق استخدام عصير البرتقال مع الحليب والذي يعطي لون وطعم شهي كما أنه مغذي للكبار والصغار وتشكل العجينة عن طريق قمع حلواني ليكون بسكويت مقرمش.

نحتاج إلى عدد 3 كوب دقيق أبيض. كوب سكر ناعم بودر. كوب زبدة طرية أو سمن بلدي بحرارة المطبخ. نصف كوب حليب كامل الدسم. كوب عصير برتقال. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة نشا أبيض. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة ملح.

في وعاء عميق يضاف الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونخل تلك المكونات معا على مرتين وفي نهاية نضع عليهم الملح.

بوعاء أخر يضاف زبدة طرية مع السكر وتخفق بشكل مستمر ويضاف لها الحليب وفانيليا مع الخفق جيدا حتى يذوب السكر.

عند عمل مزيج كريمي أبيض يضاف البيض بالتدريج مع الخفق بوضع واحد تلو الأخرى عندما تختفي يضاف البيضة الأخرى.

نأتي بمكونات الدقيق وتضاف على المزيج السائل وتعجن مكونات سريعة للحصول على عجينة طرية متماسكة.

يترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة وتخرج وتشكل وترص على صينية الخبز مبطنة بورق الزبدة.

يستغرق البسكويت حوالي 10 دقائق حتى ينضج تماما ويخرج ويترك حتى يبرد ويقدم.

يجب قياس الدقيق من حيث الكمية بشكل صحيح عن طريق استعمال الميزان الرقمي افضل من معيار الكوب. يجب استخدام نوع فاخر من الدقيق من الأنواع المخصصة لعمل مخبوزات ويكون الدقيق متوسط البروتين. عند عجن العجينة يجب العجن جيدا بشكل مناسب لأن العجن الغير مناسب لا يساعد على تفاعل الجلوتين من دقيق يجعل ذلك عجينة بسكويت قاسية. لعمل بسكويت يجب عدم استعمال الزبدة عندما تخرج من الفريزر لأنها وهي مثلجة ستجعل عملية تخمير عجينة بسكويت غير ناجحة.

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لا يخلو البيوت عامة من طلب وتواجد البسكويت بها حيث يفضلون تناولها بكثرة مع كوب الشاي أو القهوة في الصباح على الإفطار أو كوجبة عشاء خفيفة، ومن دون شراء البسكويت سيقدم لأسرتك ولضيوفك بمكونات موفرة ويكون بطعم رائع ومميز وقوام ناعم يبهر أسرتك.

نحتاج إلى كيلو دقيق منخول مخصص للبسكويت والكحك نسبة الجلوتين بداخل دقيق مخفضة. نحتاج إلى 2 كوب زيت بحرارة مطبخ. كوب ونصف الكوب من سكر الناعم. عدد 2 بيضة بحرارة مطبخ. ملعقة كبيرة من الفانيليا. رشة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب حليب دافئ. نصف كوب من حليب دافئ. ملعقة صغيرة من الخل.

في الخلاط نضع نصف كوب حليب مع الزيت والبيض مع الخل والفانيليا وتخفق تلك المكونات بسرعة حتى تمتزج ثم يضاف عليها السكر.

تخفق مكونات مرة أخرى حتى يذوب السكر داخل مكونات السائلة وتخفق بسرعة عالية حتى يكون مزيج كريمي.

في بولة كبيرة نضع دقيق منخول مع بيكنج بودر والملح والنشا بعد نخله وتخلط جيدا ويضاف عليها خليط البيض الذي خفق وتلم عجينة بسكويت برفق حتى تتجانس مع بعضها.

تترك عجينة بسكويت ترتاح لمدة ربع ساعة في الثلاجة، وتحضر صينية مدهونة بالزبدة أو تبطن بورق زبدة ونأخذ جزء من عجينة بسكويت وتدخل في كيس حلواني.

وتوضع شريط مخصص البسكويت وتشكل بعجينة بسكويت خطوط طولية حتى تنتهي كل كمية العجينة.

تسوية بسكويت نقطة هامة للحصول على بسكويت مقرمش لذيذ عند تسوية البسكويت يكون الفرن ساخن على حرارة 170 ويوضع في رف الأوسط بالفرن.

نحتاج إلى كيلو دقيق أبيض. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ بحجم متوسط. ملعقة صغيرة من النشا. نصف كوب حليب كامل الدسم. ملعقة فانيليا صغيرة. كوبين ونصف الكوب سكر ناعم بودرة مطحون. نصف كوب زبدة أو سمن بلدي لتعزيز طعم أو نصف كوب زيت.

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