فطائر هشة محشية بطريقة سهلة واقتصادية وبحشوة رائعة ولذيذة بدون لحوم

فطائر هشة محشية ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر هشة محشية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر هشة محشية

تتكون فطائر هشة محشية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

300 جم دقيق أبيض.

100 جم سميد ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

300 مل من الماء.

مقادير الحشوة

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 حبة جزر مبشور.

2 حبة بطاطس مبشورة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل (اختياري).

ملعقة صغيرة من الملح.

100 جم زيتون أخضر مقطع شرائح (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي بدلا من شرائه).

150 جم تونة معلبة قطع.

100 جم زبدة مذابة.

100 جم زيت نباتي.

سميد ناعم.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر هشة محشية بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق الأبيض والسميد والخميرة الفورية والملح وزيت الزيتون، ثم خلطهم جيدا.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم ندهنها بالزيت ونضعها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ساعتين.

تحضير الحشوة

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه باستمرار لمدة دقيقتين.

ثم نضيف الجزر المبشور والبطاطس المبشور ونقلبهم.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والزنجبيل، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نطغي المقلاة لمدة 10 دقائق لكي تنضج المكونات.

ثم نضيف الكزبرة ونقلب جيدا قليلا.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونسكب الحشوة في وعاء ونتركها تبرد.

بعد مرور ساعتين ندهن العجينة بالزيت، ثم نقسمها إلى 6 كرات ونضعهم في الكيس ونتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف إلى الحشوة بعدما بردت التوتة بعد تفتتها والزيتون المقطع شرائح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الزيت النباتي والزبدة المذابة.

بعد ذلك ندهن اليد بخليط الزبدة والزيت، ثم نفرد كل كرة من العجين باليد بسمك رقيق جدا.

ثم ندهن الفطيرة بخليط الزبدة والزيت، ثم نقوم برش عليها القليل من السميد.

ثم نقوم بطي العجينة، ثم ندهنها بالزبدة والزيت، ثم نرش عليها السميد، ثم نقوم بثنيها مرة أخرى وندهنها بالزبدة والزيت ونرش عليها سمد، ثم نثنيها لتصبح على شكل مستطيل.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقطع كل مستطيل إلى جزئين.

ثم نفرد كل جزء باليد ونضعه في قالب دائري صغير بعد دهنه بالزيت، ثم نملأ العجين بمقدار من الحشوة، ثم نغلقها جيدا ونكورها، ثم نضغط عليها باليد قليلا في القالب.

بعد ذلك نخرج الفطيرة من القالب ونرصها في صينية فرن ونضع عليها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندهن وجه الفطائر بصفار البيض ونرش عليها القليل من السمسم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر هشة محشية في طبق التقديم مع الكاتشب.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات كبيرة.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلط جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير