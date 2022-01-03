طريقة سهلة لعمل فطائر الدجاج في الفرن خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم جنان

التنوع في الاكلات أمر هام جدًا لكل ربة منزل، ولذلك يعتبر هذا الغرض من أكثر الأشياء التي تشغل بال الجميع، ولكن من السهل التنوع في الدجاج بشكل كبير، ويمكنك تحضير عدد كبير جدًا من الوصفات المختلفة من خلاله، وفي مقالنا اليوم سوف نعرض طريقة جديد وهي فطائر الدجاج التي يتم تحضيرها في الفرن، لها طعم مميز ولذيذ، وسوف تنال اعجاب كل أفراد الأسرة بمجرد تناولها، بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة للجسم.

مكونات عمل فطائر الدجاج في الفرن

خطوات تحضير فطائر الدجاج قد تبدو صعبة لكل من يتناولها، ولكن على العكس فهي لا تحتاج اي مجهود، فبمجرد ضبط المقادير والطريقة بالشكل الصحيح سوق تحصلين على تسهيل فطائر بالدجاج والخضار وخطوات التحضير كالآتي:

مكونات العجينة

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من بيكنج باودر.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة من السكر.

بيضة واحدة.

مكونات الحشو

صدور دجاجتين مخليتين.

جزرتين كبار مبشورين.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة نصف شرائح.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقتين من الكزبرة المفرومة.

كوب من الجبن الموتزاريلا.

احضري كوب المياه الدافيء.

أضيفي بداخله الخميرة مع إضافة ملعقة السكر، واضيفي الخميرة.

قلبي الكوب جيدًا وتترك حتى تختمر جيدًا.

غطي الكوب واتركية جانبًا.

احضري باقي مكونات العجينة وهي الدقيق، ورشة الملح والبيكنج باودر.

اخلطي هذه المكونات.

أضيفي إليها الأن كوب الخميرة والماء، وابدائي بالعجن جيدًا.

اتركي العجين حتى يتخمر لمدة ساعة.

ابدائي في تجهيز الحشو.

قطعي صدور الفراخ الى شرائح رفيعة.

احضري مقلاه، أضيفي بها قطرات من الزيت ثم أضيفي كل مكونات الحشو التي تم تجهيزها ماعدى الجبنة الموتزاريلا.

قسمي العجينة الى عدة كرات.

افردي كرة على سطح صلب جيدًا.

أضيفي فوقها جزء من الحشو، وفوق الحشو طبقة من الجبن الموتزاريلا.

اغلقي العجينة بقطعة أخرى من العجين النفرود.

هكذا استمري حتى كل الكمية.

ادخلي الفطائر داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها حتى يحمر وجهها.

يتم تقطيعها بعد أخرجها من الفرن وتناولها ساخنة.

طريقة التحضير