أجمل وألذ طريقة لعمل محشي الكرنب بخطوات بسيطة وسهلة وطعم رائع

ملفوف محشي هو عبارة عن محشى الكرنب ولكنه بالطريقة اللبنانية المختلفة بعض الشيء عن الطريقة المصرية المتعارف عليها، فهذا النوع يحتوي على خليط مختلف يجمع بين الأرز واللحم المفروم، فيعطي طعم مميز ولذيذ ومختلف بشكل واضح، كما أن هذا الملفوف، له الكثير من الفوائد العديد للجسم، وذلك لاحتوائه على اللحم التي تكتسب البروتين الحيواني، والكرنب المميز وفوائده المتنوعة، ويساعد ايصًا على منح الجسم الدفء فهو من أهم الأطعمة الأساسية في فصل الشتاء.

طريقة عمل ملفوف المحشي بكل سهولة

يمكنكم الان تحضير ملفوف المحشي بخطوات بسيطة وبحشو على الرغم من اختلافه فإنه سهل التحضير ويمكن تقديمه في العزائم كنوع مميز من المحشي وطريقة التحضير كالتالي:

واحدة من الكرنب العادي مناسبة الحجم.

1 كيلو من الأرز الأبيض.

ماء مغلي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من النعناع المجفف.

بهارات مختلفة مميزة حسب الرغبة.

أربع فصوص من الثوم.

قومي بتقطيع الكرنب إلى أوراق مناسبة الحجم.

احضري وعاء به ماء مغلي.

ضعي بداخل المياه ملعقة كبيرة من الملح.

أضيفي أوراق الكرنب، لمدة خمس دقائق حتى يتم سلقها.

صفيها بعد ذلك في مصفاة.

احضري الخليط بعد ذلك وهو عبارة عن الأرز بعد غسلة جيدًا.

أضيفي إليه اللحم المفروم، واخلطيهم مع بعض جيدًا.

ضعي إليه البهارات المختلفة التي تم تجهيزها من ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة.

أخلطي هذه المكونات جيدّا مع بعض حتى تتجانس وتتبل جيدًا.

بعد ذلك احضري أوراق الملفوف، وقومي بوضع كمية مناسبة من الحشو بداخل الورقة.

لفي الورقة جيدًا، ثم ضعيها في القدر المناسب.

استمري في كل الكمية من الأوراق حتى تحصلي على كمية مناسبة من الملفوف المحشي.

ضعي بين الملفوف في هذا القدر فصوص الثوم مع اختلاف أماكنها.

ضعي في النهاية عصير الليمون على وجه القدر، ثم رشي النعناع المجفف.

أضيفي المياه الدافئة حتى تغطي نصف كمية الملفوف.

ارفعي القدر على نار متوسطة حتى يتم غليان المياه.

اخفضي النار بعد ذلك.

يترك الملفوف حتى يتم نضجه تمامًا، ويتم تقديمه بألف هنا.

مكونات عمل ملفوف المحشيطريقة التحضير