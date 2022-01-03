أنجح طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم قاومي البرد مع طبق ساخن في البيت

شوربة العدس من احلى الاكلات الشتوي اللذيذة والمغذية التي يفضلها الكثير من الناس في فصل الشتاء، في أشد أوقات البرد، فهو له طعم مميز ومكونات تساعد في تدفئة الجسم بشكل كبير، ليس ذلك فقط بل تتكون من مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ويمكن تجهيز العدس طريقة رائعة ولذيذة في المنزل ويصبح مثل الجاهز واجمل، وسوف نعرض طريقة تحضير شوربة العدس بخطوات بسيطة من خلال هذا المقال، والذي نذكر المكونات والخطوات اللازمة لأفضل طبق شوربة.

طريقة عمل شوربة العدس اللذيذة

مكونات شوربة العدس مكونات بسيطة قد تكون متواجدة في كل منزل لذلك لا تحتاج إلى تكاليف عالية، فهو بالفعل يعتبر من الاكلات الاقتصادية التي يمكن تجهيزه في أي وقت وتعد من الوجبات التي يقبل عليها الأشخاص بكثرة هي البيض المقلي الأومليت والذي تسعى ربات المنزل إلى الإبتكار في تجهيزه وإليكم وطريقة تحضير العدس كالأتي:

كوب ونصف من العدس الأصفر.

عدد اثنين من الجزر.

بصلة متوسطة الحجم، وتقطع إلى أربع قطع.

عدد واحد من الطماطم مقطعة ايضًا.

نصف كوب من المكرونة الشعرية.

ملعقة صغيره من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عدد واحد مرقة دجاج.

نقي العدس جيدًا، ثم قومي بغسله حتى يكون نظيف وجاهز.

أضيفي العدس في وعاء مناسب الحجم.

قومي بإضافة الجزر بعد تقطيع.

أضيفي البصلة بعد تقشيرها، وتقطيعها.

ثم أضيفي الطماطم بعد تقطيعها أيضًا.

أضيفي كمية من الماء تغطي كل المكونات.

ارفعي الوعاء على النار واتركيه ينضج تمامًا.

بعد نضج الخضار مع العدس جيدًا، ارفعي الوعاء من النار.

اتركيه يبرد قليلًا.

أضيفي كل المكونات داخل الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيدًا حتى لا يتواجد بها أي تكتلات.

بعد الانتهاء ضعي مقلاة وقومي بوضع قطرات من الزيت أو ملعقة سمن، ثم قومي بتحمير المكرونة الشعرية بداخلها.

احضري وعاء فارغ نظيف.

أضيفي إليه مكونات العدس.

قلبي المكونات على النار جيدًا.

أضيفي الملح، واضيفي الفلفل الاسود، والكمون، والمرقة.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي إلى هذا الوعاء المكرونة الشعرية.

وقومى بتهدئة النار قليلًا حتى تنضج الشعرية الموجودة بداخلها جيدًا.

هكذا أصبحت شوربة العدس جاهزة ويمكن تناولها ساخنة، مع العيش المحمص.

مكونات عمل شوربة العدسخطوات عمل شوربة العدس