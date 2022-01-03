تكات طاجن المكرونة بالدجاج والخضار وأسرار تحضيره في المنزل بطعم خرافي هيعجبك

طاجن المكرونة بالدجاج والخضار تعتبر المكرونة من الأكلات الشهيرة في العالم نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية فهي من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وعلى الرغم من تعدد أنواعها وأشكالها إلا أن طاجن المكرونة بالدجاج والخضار يبقى أحد أشهى أطباق المكرونة التي يمكنك أن تتناولها يوماً ما، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة إعداده في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي والتي نستعرض من خلالها مجموعة متنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.طريقة عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار
تعد المكرونة واحدة من أكثر الأكلات التي تبدع النساء في إعدادها وتحضرها بأشكال مختلفة ومتنوعة ويعد طاجن المكرونة بالدجاج والخضار واحداً من هذه الأطباق وفيما يلي نقدم لكم خطوات تحضيرها في المنزل.
- نصف كيلو من المكرونة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مكعبات من الدجاج.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- نوع الخضار الذي تفضلينه.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- شرائح من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر.
يمكنك الأن إعداد أشهى طاجن مكرونة بالدجاج والخضار من خلال الوصفة الرائعة التي سنذكرها من خلال السطور التالية والتي تعتمد على مكونات بسيطة تتواجد في كل بيت وغير مكلفة:
- في البدء قومي بسلق المكرونة بالطريقة التقليدية مع القليل من الزيت والملح ثم قومي بتصفيتها وأضيفي عليها الفلفل الأسود وجبنة الموزاريلا.
- في الإناء المخصص للقلي قومي بتشويح مكعبات الدجاج وأضيفي إليها القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات وأوراق لورا مع التقليب الجيد لجميع المكونات.
- ثم قومي بإضافة الخضار إلى الخليط السابق وقلبي جيداً.
- قومي بإذابة ملعقة من الدقيق في الماء الدافئ ثم اسكبيها على خليط الدجاج والخضار وقلبي حتى يصبح الصوص متماسكاً بعض الشيء.
- قومي بإضافة الدجاج إلى طاجن المكرونة مع تحريك الطاجن حتى يصل الصوص إلى المكرونة كلها.
- بعد ذلك ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى تنضج ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
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طاجن المكرونة بالدجاج والخضار تعتبر المكرونة من الأكلات الشهيرة في العالم نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية فهي من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وعلى الرغم من تعدد أنواعها وأشكالها إلا أن طاجن المكرونة بالدجاج والخضار يبقى أحد أشهى أطباق المكرونة التي يمكنك أن تتناولها يوماً ما، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة إعداده في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي والتي نستعرض من خلالها مجموعة متنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.طريقة عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار
تعد المكرونة واحدة من أكثر الأكلات التي تبدع النساء في إعدادها وتحضرها بأشكال مختلفة ومتنوعة ويعد طاجن المكرونة بالدجاج والخضار واحداً من هذه الأطباق وفيما يلي نقدم لكم خطوات تحضيرها في المنزل.
- نصف كيلو من المكرونة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مكعبات من الدجاج.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- نوع الخضار الذي تفضلينه.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- شرائح من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر.
يمكنك الأن إعداد أشهى طاجن مكرونة بالدجاج والخضار من خلال الوصفة الرائعة التي سنذكرها من خلال السطور التالية والتي تعتمد على مكونات بسيطة تتواجد في كل بيت وغير مكلفة:
- في البدء قومي بسلق المكرونة بالطريقة التقليدية مع القليل من الزيت والملح ثم قومي بتصفيتها وأضيفي عليها الفلفل الأسود وجبنة الموزاريلا.
- في الإناء المخصص للقلي قومي بتشويح مكعبات الدجاج وأضيفي إليها القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات وأوراق لورا مع التقليب الجيد لجميع المكونات.
- ثم قومي بإضافة الخضار إلى الخليط السابق وقلبي جيداً.
- قومي بإذابة ملعقة من الدقيق في الماء الدافئ ثم اسكبيها على خليط الدجاج والخضار وقلبي حتى يصبح الصوص متماسكاً بعض الشيء.
- قومي بإضافة الدجاج إلى طاجن المكرونة مع تحريك الطاجن حتى يصل الصوص إلى المكرونة كلها.
- بعد ذلك ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى تنضج ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.