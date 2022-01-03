تكات طاجن المكرونة بالدجاج والخضار وأسرار تحضيره في المنزل بطعم خرافي هيعجبك

طاجن المكرونة بالدجاج والخضار تعتبر المكرونة من الأكلات الشهيرة في العالم نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية فهي من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وعلى الرغم من تعدد أنواعها وأشكالها إلا أن طاجن المكرونة بالدجاج والخضار يبقى أحد أشهى أطباق المكرونة التي يمكنك أن تتناولها يوماً ما، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة إعداده في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي والتي نستعرض من خلالها مجموعة متنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار

تعد المكرونة واحدة من أكثر الأكلات التي تبدع النساء في إعدادها وتحضرها بأشكال مختلفة ومتنوعة ويعد طاجن المكرونة بالدجاج والخضار واحداً من هذه الأطباق وفيما يلي نقدم لكم خطوات تحضيرها في المنزل.

نصف كيلو من المكرونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكعبات من الدجاج.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

نوع الخضار الذي تفضلينه.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البهارات.

شرائح من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر.

خطوات عمل طاجن المكرونة بالخضار

يمكنك الأن إعداد أشهى طاجن مكرونة بالدجاج والخضار من خلال الوصفة الرائعة التي سنذكرها من خلال السطور التالية والتي تعتمد على مكونات بسيطة تتواجد في كل بيت وغير مكلفة: