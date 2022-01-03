طريقة عمل هريسة الشطة من الفلفل الحار في البيت بأبسط الطرق

هريسة الشطة يعشقها جميع الأشخاص، إذ أنها تقوم بفتح الشهية وكذلك تساعد على عملية الهضم، كما أنه من الممكن أن يتم تناولها بجانب كافة المأكولات بمختلف أنواعها، فهي تقوم بفتح الشهية كما قلنا وتجعلك تتناول الكثير من الطعام، كما أنها من بين الأطعمة الشهيرة والمعروفة للغاية في مصر وكذلك في العالم كله، وهذا يعود لوجود العديد من العناصر الغذائية العالية بها، فهي تكون من بين الأطباق الفرعية المقدمة مع الأطباق الرئيسية، كذلك أن لها نوعان، النوع الأول هريسة الصلصة الحارة والنوع الثاني هريسة البهارات.

½ كيلو فلفل أخضر حار.

فلفل أحمر حار “كيلو فقط”.

صلصة طماطم.

⅛ كيلو من الليمون.

فلفل أحمر حلو “عدد ٢ قرن”.

القبيل من الفلفل الأسود.

القليل من الثوم المهروس.

عدد ٢ ملعقة صغيرة من الملح.

في البداية قومي بفرم كلاً من الفلفل الأخضر الحار والحلو مع بعضهم البعض بشكل جيد وذلك فرماً ناعماً، ومن ثم قومي بإضافة الثوم المهروس وتابعي التقليب بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بوضع المزيج على نار منخفضة حتى مرور ١٠ دقائق.

أضيفي الخل الأبيض وكذلك صلصة الطماطم وتابعي المزج جيداً إلى أن تتجانس كل المكونات جيداً.

ضعي في النهاية المزيج في برطمان وبعدها ضعي فوقه القليل من الخل الأبيض لكي تحافظي عليه من التعفن ومن ثم ضعيه بالثلاجة.

رشة من الملح.

كيلو من الشطة الحمراء.

القليل من السكر.

½ معلقة صغيرة من البيكربونات.