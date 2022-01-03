“لا تقاوم” سر عمل الكيكة اليابانية الخفيفة ومقادير تحضير أخف كيكة في دقائق ذي الأصلية

الكيكة اليابانية والتي يبحث عنها أغلب السيدات ويقومون بصنعها في المنزل ولكن لن تجدي أخف، ولا ألذ من الكيكة اليابانية الهشة المصنوعة بمكونات سهلة وبسيطة، والتي يمكنك عملها في وقت بسيط، فإذا قمتي بعملها مرةً واحدة لن تتوقفي عن صنعها مرة أخرى، وستجدين أطفالك يطلبونها منك بإستمرار كذلك الكيكة الاسفنجية الهشة والتي تعتبر من أكثر من أكثر الأنواع المحببة للجميع ، لذلك سنخبرك بطريقة عملها بطريقة سهلة وبسيطة وبكل أسرارها من خلال المقال.

يعد أحد أسرار عمل الكيكة اليابانية هوفصل بياض البيض عن الصفار مع القيام بعملية الخفق مع البياض فقط حتى يتغيير القوام، ويمكن إضافة مكون الجبن الكريمي وذلك مع الزبدة بالإضافة إلى الحليب ووضعهم داخل فرن الميكروويف في حالة الحصول على كيكة قطنية أفضل، حاولي تجنب فتح الفرن بمجرد وضعها وذلك لتجنب فشلها.

طريقة عمل الكيكة اليابانية الخفيفة

تعد الكيكة اليابانية من الكيكات اللذيذة الهشة، والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك لتوافر مكوناتها في المنزل، وإليك الطريقة فيما يلي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة إلا ربع من الكيك شيف.

ملعقة إلا ربع من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة مملوءة من السكر الأبيض.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

كيسان من الفانيليا.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

ثلاث حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ورقتان من ورق الزبدة.

في إناء مناسب للكمية قومي بوضع الدقيق، بعد أن تقومي بنخله.

أضيفي الكيك شيف بعد نخله أيضاً إلى الدقيق.

إفصلي بياض الثلاث حبات من البيض عن الصفار، وفي بولة صغيرة ضعي البياض، وإخفقيه جيداً حتى يصبح لونه أبيض تماماً.

أضيفي إلى البياض المخفوق السكر، وإخفقي جيداً.

قومي بإضافة الملح إلى البياض، وقلبي جيداً.

ضعي الصفار في بولة أخرى وإخفقيه، ثم ضعي عليه كمية الفانيليا.

قلبيهم جيداً، ثم أضيفي إلى الزبدة بعد تذويبها إلى الصفار.

الآن ضعي الخليط الممزوج مع البياض، و الخليط الممزوج مع الصفار إلى المكونات الموضوعة مع الدقيق، ثم قومي بإضافة اللبن الحليب الدافئ.

قلبي المكونات جيداً لتحصلي على عجينة شبه سائلة.

في حلة عميقة قومي بوضع ورق الزبدة لتغطي الحلة من الداخل بأكملها.

سخني الفرن على درجة حرارة عالية ثم إخفضي الحرارة إلى 180 درجة مئوية.

إدخلي الحلة إلى الفرن، وإغلقي الفرن بإحكام.

إنتظري ثلث ساعة، ثم إختبري الكيكة بخلة صغيرة.

بعد الإطمئنان على تمام نضجها قومي بإخراجها من الفرن، ونغطيها بقماشة مبللة.

قطعيها وقدميها مع كوب من الشاي لأطفالك.

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