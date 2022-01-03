يا ناعمة يا غريبة.. طريقة عمل الغريبة الناعمة الدايبة بتاعت زمان احلي غريبة ممكن تعمليها روعة

عمل الغريبة الناعمة الدايبة، تعتبر الغريبة من أشهر أنواع ألكحك الناعم الذي يقدم فى المناسبات والأفراح، تكون خفيفة وذو طعم رائع ويحبها الكثير من الناس والأطفال، تحضر الغريبة بشكل كبير في الأعياد ويتم تزينها بأكثر من طريقة وسوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة في المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة.

عمل الغريبة الناعمة الدايبة

نضع السمن في وعاء ونقلب جيدا وسريعا حتى يتغير لون السمن للون الفاتح.

نضيف السكر تدريجيا ونستمر في التقليب.

نضيف الفانيليا مع الاستمرار في الخلط، نضع بياض البيضة ونقلب.

نضع الدقيق ملعقة تلو الأخرى مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة ناعمة.

نشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم، نقوم بعمل فجوة صغيرة فى المنتصف ونضع فيها حبة لوز أو فول سوداني.

نقوم بتكرار الخطوة السابقة مع كفة كرات العجين.

نرص كرات العجين في صاج مدهون ببعض الزيت ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق وتأخذ لونها الجميل المعروف.

نخرجها وننتظر حتى تبرد وتقدم.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

4 ملاعق صغيرة من دقيق السميد.

6 ملاعق كبيرة من السمن.

8 ملاعق كبيرة ممتلئة من السكر.

رشه فانيليا.

نقوم بوضع السكر مع السمن فى وعاء على النار ونقلب حتى يذوب السكر، ثم نضيف الفانيليا.

في وعاء عميق نقوم بخلط الدقيق الأبيض مع دقيق السميد، ثم نضع عليه مزيج السكر والسمن ونقلب حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.

نقوم بوضع العجينة فى البراد لمدة لا تقل عن ساعة.

نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات ونضغط عليها ضغطة صغيرة، ونرصها في صينية مدهونة بالزيت ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق.

يمكن تزينها ببعض المكسرات قبل دخولها الفرن.

نخرجها وننتظر حتى تبرد ونقدمها مع كوب من الشاي وسوف تشعرون بطعمها الرائع واللذيذ.

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