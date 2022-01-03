تعالى بسرعه هقولك سر من أسرار المطاعم.... عمل البيتزا الايطالية بالعجينة الهشة القطنية بحشوات مختلفة

عمل البيتزا الايطالية بالعجينة الهشة، تعتبر البيتزا من الوجبات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث أن البيتزا وجبة خفيفة وسهلة وسريعة يمكن تجهيزها في وقت قصير لعائلتك عند الشعور بالجوع في أي وقت، وهناك الكثير من الأشخاص يقومون بشراء البيتزا من الخارج ولكن ذلك يكون مكلف بعض الشئ لبعض الأشخاص، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تحضير عجينة البيتزا في المنزل.

عمل البيتزا الايطالية بالعجينة الهشة

يمكن من خلال اتباع الآتي تجهيز عجينة البيتزا وهي:

3 ½ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة سكر كبيرة.

كوب ونصف ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة خميرة كبيرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مكونات عمل البيتزا الايطالية

في إناء نقوم بوضع الماء الدافئ والسكر والخميرة ونقلبها جيداً ونتركها على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

في إناء آخر نقوم بإضافة الدقيق ونقوم بصنع حفرة في المنتصف ونضع في هذه الحفرة الخميرة ونضيف زيت الزيتون ونقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض.

نستمر في عجن المكونات بشكل جيد حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة وناعمة.

نقوم بدهن الإناء بالزيت ونقوم بوضع العجينة به وندهن العجينة بالزيت.

نقوم بتغطية الإناء ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

على سطح مستوي و مرشوش بالدقيق نقوم بفرد العجينة لتكون رقيقة بعض الشيء.

لتكون رقيقة بعض الشيء. نقوم بوضع عجينة البيتزا داخل صينية للفرن مناسبة لقياسها.

للفرن مناسبة لقياسها. بعد ذلك نقوم بوضع صلصة البيتزا على سطح العجينة ويتم تحضير الصلصة عن طريق وضع ملعقة من الزيت في طاسة على النار ونضيف إليهَا عصير الطماطم وملعقة من الملح ونصف ملعقة من الكمون والفلفل الأسود وكذلك ملعقة من الزعتر وتركها حتى تتسبك.

يتم دهن الصلصة على البيتزا وبعدها نقوم بوضع شرائح من الفلفل الأخضر و شرائح من الزيتون الأسمر والأخضر ويمكن وضع لحمة مفرومة عليها أو قطع من الدجاج بعد تشويحها مع الفلفل الأسود والملح.

وبعدها نقوم بوضع شرائح من الفلفل الأخضر و شرائح من الزيتون الأسمر والأخضر ويمكن وضع لحمة مفرومة عليها أو قطع من الدجاج بعد تشويحها مع الفلفل الأسود والملح. يتم بعد ذلك وضع جبنه موتزاريلا مبشورة على البيتزا، ويتم رش كمية بسيطة من الزعتر عليها.

ثم يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط حتى تمام النضج.

طريقة تحضير عمل البيتزا الايطالية