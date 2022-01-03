من حبيتين بطاطس ...عملت اطعم خبز البطاطس بالجبنة أكلة مفيدة ومغذية جدا لعائلتك

خبز البطاطس بالجبنة، خبز البطاطس بالجبنة من أنواع الخبز اللذيذ الذي يمكن تناوله في أي وقت ولا يحتاج إلى نوع آخر من الطعام بجانبه إلى جانب تمد الجسم بكثير من العناصر التي يحتاجها كما أنها يعشقها الكبار والأطفال ولذلك سوف نقدم لكن طريقة وخطوات عمل خبز البطاطس بالجبنة بأقل تكلفة وأقل مجهود.

خبز البطاطس بالجبنة

هي من الوجبات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة كما تتميز بأنها لذيذة وشهية وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي:

كوب من اللبن الدافئ.

كيس من الخميرة الفورية.

بيضة.

كوب من الدقيق.

ملعقتين من السكر البودر.

ملعقة ملح.

ربع كوب من الزبدة.

المكونات المستخدمةمكونات الحشو

نحضر بوله عميقة ونضع بها اللبن مع البيضة.

نقوم بإضافة الخميرة مع السكر ونخلط المكونات.

نضيف الدقيق بالتدريج والملح ونعجن المكونات جيدًا حتى تصبح قوام العجينة لينة.

نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في العجن حتى تكون العجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر ونقوم بإعداد الحشو.

في وعاء آخر نضع البطاطس المسلوقة مع الملح والفلفل الأسود و نهرس البطاطس.

نضيف الكريمة إلى البطاطس ونقلبهم.

بعد أن تتخمر العجينة نقسمها إلى نصفين ويرش عليها الدقيق ونقوم بفرد همها في شكل دائرة.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونضعها العجينتين فيها ونوزع عليها الحشو ونغطيها بالجبنة الموتزاريلا ونضع العجينة الأخرى فوقها و نساويها من الأطراف.

نضغط عليها من النصف لتعطي شكل ونشغل الفرن ونضع به الصينية.

نتركها حتى تتحمر ثم نزينها بالبقدونس وتقدم.

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كوب من الأرز المطحون.

في وعاء نخلط البطاطس المهروسة مع الأرز المطحون.

نستمر في الخلط حتى تصبح كالعجينة.

على صينية مسطحة نقسم العجين إلى كرات ونقوم بفرده في شكل دائري.

نحضر الصاج ونرص عليها العجين ونضعه في الفرن حتى ينضج.

بهذا نكون قد حضرنا خبز البطاطس بدون دقيق.

طريقة تحضيرأفضل طريقة اقتصادية لعمل خبز البطاطس بالجبنة بدون دقيقمكوناتتحضير