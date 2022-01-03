هاتى نصف كوب زيت وتعالى أقولك على عجينة خليه النحل الهشه القطنية بحشوات مختلفة تصلح لجميع أنواع المعجنات

عجينة خليه النحل الهشه القطنية بحشوات مختلفة، تعتبر خلية النحل من المخبوزات الشهية واللذيذة والتي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، حيث أن خلية النحل يمكن تجهيز منها الحلو والحادق وكلا النوعين مميزين في طعمها ونكهتها، والكثير من الأشخاص يقومون بشراء خلية النحل من الخارج ولكن يكون هناك عدم ثقة في جودة ونظافة الطعام، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية تجهيز خلية النحل في المنزل.

عجينة خليه النحل الهشه القطنية بحشوات مختلفة

يمكن تنفيذ هذه الخطوات واتباعها من أجل تحضير خلية النحل بطريقة مميزة وبسيطة وهي:

3 أكواب من الدقيق.

½ كوب من الروب.

ماء دافيء للعجن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة عسل.

مكعبات جبنه كريمية.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ كوب زيت نباتي.

ملعقة من البيكنج بودر.

صفار بيضة.

رشه هيل بودرة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

شربات خفيف.

فستق مطحون.

مكونات عمل خليه النحل

في إناء نقوم بوضع الماء الدافئ مع الخميرة والعسل ونخلطهم جيداً ونتركهم على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

وفي إناء آخر يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلطهم سوياً ثم نقوم بوضع الزيت عليها، ثم يتم إضافة خليط الخميرة بعد أن تتفاعل ويتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض ووضع الماء إلى المكونات بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم دهن الوعاء بملعقة من الزيت ودهن وجه العجينة بالزيت و تغطية الإناء وتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمها.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة الحجم و حشو كل كرة من الكرات بقطعة من الجبن، ووضع الكور داخل صينية للفرن وترك مسافة بين كل كرة وأخرى لكي تكون هناك مسافة حتى تختمر العجينة.

يتم ترك العجينة لكي تختمر مرة أخرى، ثم تقوم بتجهيز خليط لدهن وجه العجينة بها، وذلك عن طريق وضع اللبن وصفار البيضة والهيل وخلطهم معاً، ثم يتم دهن الوجه بهذا الخليط.

ويتم إدخال الصينية الفرن بعد ذلك على درجة حرارة 190 درجة مئوية حتى تنضج تماماً وتصبح باللون الذهبي.

يتم بعد ذلك وضع الشربات الخفيف على خلية النحل بعد خروجها من الفرن ويرش الفستق المطحون عليها.

وبذلك تكون خلية النحل جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير خليه النحل