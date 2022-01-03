وصفات جبارة تقضي على دهون البطن والأرداف بسرعة خطوات للتخلص من دهون الفخذين نصائح أدهشت كل من جربها

يعانى كثير من الرجال والنساء من السمنة المفرطة، بسبب تناول بعض الأغذية الغنية بالمواد الدهنية، أو تناول أكثر من 3 وجبات فى اليوم، ومنهم من يعانى من منطقة الكرش فقط فتكون أكبر منطقة بها زيادة فى الحجم، لذلك يحلم الكثير منهم بالجسم المثالى المناسب، ومنهم من يتبع النظام الغذائى الدايت، للتخلص من الدهون الزائدة والوصول إلى جسم رياضى، وحل مشكلة أحجام الملابس المختلفة.

أفضل طرق للتخلص من الدهون الزائدة بالجسم

يتسائل الكثير عن أفضل الطرق التى لابد من إتباعها فى الحصول على جسم رياضى مناسب، ويتخلص من الدهون الزائدة تماماً، وأن تكون هذه الطرق صحية وسريعة وغير ضارة بالجسم تماماً، خاصة أن هناك الكثير من مكونات التخسيس التى تسبب للانسان أضرار صحية كثيرة بعد التخسيس، لذلك سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية أفضل الطرق التى يمكنك إتباعها فى التخلص من الكرش والدهون الزائدة مع الإستخدام المتكرر.

1- تناول الألياف لحرق الدهون

للحصول على جسم رشيق ورياضى لابد من تناول الألياف لحرق الدهون، حيث تساعد الألياف الطبيعية على حرق الدهون بنسبة 30%، لأن الالياف تحتاج إلى عملية هضم كبيرة ويصعب امتصاصها بسهولة فلذلك تخلص الجسم من الدهون وتقلل نسبة السكر فى الدم.

2- تقليل نسبة الأنسولين فى الدم

لابد من تقليل نسبة الأنسولين فى الدم عند تناول الطعام، عند طريق تناول وجبات ذات سعرات حرارية أقل، حيث أن الأنسولين مسئول عن تخزين الدهون فى الجسم، وكلما زاد إفرازه زادت نسبة الدهون، فلابد من أكل وجبة ذات سعرات حرارية عالية كل أربعة أيام فقط للحفاظ على نسبة الأنسولين.

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3- البهارات والتوابل الحارة

توجد العديد من البهارات والتوابل الحارة التى تساعد على حرق الدهون بالجسم وإنقاص الوزن على سبيل المثال: