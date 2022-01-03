أسرار عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت مقرمشة زي المطاعم مش هتبطلي تعمليها لأولادك

أسرار عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت، تعتبر البطاطس المحمرة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث تتميز بطعمها ومذاقها الشهي واللذيذ الذي يفضله كلاً من الكبار والصغار، وتتميز البطاطس بأنها يمكن صنعها في أي وقت من الأوقات عند الشعور بالجوع في أي وقت، وعند تجهيز البطاطس وتخزينها في الفريزر فإن ذلك يسهل عملية تجهيز البطاطس، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة تجهيز الفارم فريتس بدون زيت.

أسرار عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت

يمكن اتباع هذه الطريقة من أجل تحضير البطاطس الفارم فريتس في البيت وتكون نظيفة وجيدة ومذاقها شهي وهي:

ثلاث حبات من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الملح.

مكونات عمل بطاطس فارم فريتس

يتم تقشير حبات البطاطس وغسلها جيدا ثم يتم تقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم، ثم يتم غسلها مرة أخرى للتخلص من النشا الموجود بداخل حبات البطاطس.

في إناء كبير يتم إضافة الماء ونضيف إليه الملح والخل ثم نضع الإناء على النار ويجب أن تكون النار متوسطة حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بإضافة أصابع البطاطس ووضعها في الماء المغلي وتركها لمدة دقيقتين.

في إناء آخر نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء المثلج ونضيف إليه البطاطس بعد إخراجها من الماء الساخن لإيقاف عملية التسوية لمدة خمس دقائق.

نقوم بتصفية البطاطس من الماء ووضعها في أكياس بلاستيكية، ثم يتم وضع الأكياس داخل الفريزر حتى تتجمد.

يتم إخراج البطاطس من الفريزر وهي مجمدة ووضعها في زيت ساخن غزير حتى تتحمر وتصبح باللون الذهبي.

من الفريزر وهي مجمدة ووضعها في زيت ساخن غزير حتى تتحمر وتصبح باللون الذهبي. نقوم بإخراج البطاطس من الزيت الساخن ونضعها على ورق مناديل المطبخ حتى يتم التخلص من الزيت الزائد الموجود بها.

وبهذه الطريقة سوف تحصلون على أصابع بطاطس فارم فريتس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

طريقة تحضير بطاطس فارم فريتس

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل البطاطس الفارم فريتس في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة من دون الحاجة إلى شرائها من الخارج ودفع مبالغ كبيرة في الحصول عليها، وسوف تضمنين جودة ونظافة البطاطس عند تحضيرها في المنزل.