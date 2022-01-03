كريم التفاح لشد وتبييض البشرة قبل النوم.. هيخلى وشك منور ديما

كريم التفاح لشد وتبييض البشرة قبل النوم، تحتوي ثمار التفاح على العديد من الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الأخرى المفيدة للبشرة، تنصح الدراسات باستخدام كريم التفاح الطبيعي مع عدة مكونات طبيعية أخرى لنضارة البشرة، لذلك سنقدم إليكم عبر موقعنا أقوى كريم لشد الوجه وتبييضه وكذلك لليدين والرجلين خلال فترة قصيرة وبمكونات موجودة فى كل بيت، وسوف تحصلي على نتائج مبهرة خلال أيام.



ثمرة من التفاح.

مائة جرام من زيت الزيتون.

مائة جرام من ماء الورد.

نقطع التفاح قطع صغيرة ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به التفاح مع زيت الزيتون ونخلطهم جيداً.

نحضر حمام ماء ساخن ونضع التفاح وزيت الزيتون ونخلط باستمرار.

نضيف ماء الورد إلى التفاح بصورة تدريجية.

يستخدم الكريم قبل النوم أو يمكن استخدامه في أي وقت آخر.

ملعقة من الشوفان.

ملعقتان من عصير التفاح.

ملعقة من العسل.

ملعقة من ماء الورد.

نمزج كافة المقادير في إناء جيداً.

نضع الوصفة على الوجه والرقبة وتوزع جيداً.

نترك الوصفة على البشرة لمدة لا تقل عن عشرة دقائق ثم ننظف الوجه.

نجفف الوجه عقب تنظيفه ثم نقوم بوضع كريم للترطيب.

ملعقتان من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق من التفاح.

ثلاث ملاعق من الأرز.

نقوم بهرس التفاح بالإضافة إلى هرس الأرز المنقوع.

نضيف التفاح وزيت اللوز إلى الأرز.

تمزج كافة المكونات جيداً نضعها على الوجه لمدة عشرون دقيقة.

يعد كريم التفاح أحد أنواع الكريمات الطبيعية 100% ولذلك فأنه له الكثير من الفوائد للبشرة وتتمثل في التالي: