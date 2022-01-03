فكرة عبقرية تمكنك من تخزين ورق العنب بطريقة المصانع لمدة سنة وأكثر كأنه طازة

نوضح اليوم طريقة تخزين ورق العنب بطريقة المصانع، حيث أنه يوجد عدة طرق للتخزين سواء أكانت بالفريزر أو خارج الثلاجة في دولاب المطبخ، ويعتمد طول مدة التخزين دون أن يفسد ورق العنب على الطريقة الصحيحة التي يتم حفظه، لذا سوف نستعرض كافة الطرق السليمة لحفظه والحصول على أفضل نتائج الحفظ، حيث يشبه الطازج تماما.

تخزين ورق العنب بطريقة المصانع

تعد طريقة تخزين ورق العنب في المنزل من أفضل الطرق على الاطلاق عوضا عن الذهاب لشراء المعلب من الأسواق، حيث يضاف عليه العديد من المواد الحافظة، وهذا ما يجعل المخزن غير صحي أو جيد.

لابد من شراء هذا الورق في الوقت الذي يطرح فيه، حيث يكون موسم الحصاد أفضل وقت لتخزينه.

ورق العنب عادة لا نقوم بغسله، وإنما ينظف بفوطة فقط.

نقطع عنق أوراق العنب، ونرصه واحدة تلو الأخرى بعد فردهم.

وبعدما نكون ما يقرب من 20 ورقة تقريبا، نقوم بطيهم كالساندويتش.

نحضر زجاجة بلاستيكية، ولابد أن تكون جافة تماما، ونظيفة جيدا، أي معقمة.

نضع ورق العنب داخل الزجاجة، ويتم ضعطه جيدا دون وصول الهواء إلى أي جزء منها.

نضع أي قماشة، أو أي غلاف بلاستيكي على فتحه الزجاجة، وتغلق تماما.

توضع في الفريزر.

يمكن الاستعانة بالاسترتش بلاستيك بدلا من الزجاجات.

وبعد خروجه من الفريزر، نقوم بوضعه في الماء الساخن المضاف إليها شرائح من الليمون ونقاط من الزيت.

يتم يخرج على الماء المثلج.

ثم يغسل، ونستكمل عملية الحشو.

طريقة تخزين ورق العنب بواسطة الماء المغلي.

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نستخدم تلك الطريقة كي يصبح جاهزا في أي وقت على الحشو وهي:

نحضر الماء المغلي، ونضع بع عصير ليمون.

ثم نضع ورق العنب المغسول جيدا.

ونسقط ورق العنب بداخل الماء.

ونتركه مدة لا تزيد عن 4 دقائق.

ثم نخرجه ليبرد.

ثم يوضع في أكياس، ويخزن بالفريزر.

نقوم بتقطيع البصل ونضع عليه عصير الطماطم.

ونرفعه على البوتجاز حتى النضج.

ثم نضع عليهم مزيج من الشبت والبقدونس المقطع.

ثم نضع الزيت والتوابل.

أفضل طريقة لعمل حشوة ورق العنب