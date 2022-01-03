كريم جونسون والنشا السحري لتبييض البشرة 3 مرات من أول أستخدام

كريم نشا وجونسون لتفتيح البشرة، هو الحل الأمثل فبعد تجارب كثيرة لبعض الخلطات الطبيعة لتفتيح البشرة وجدنا أن كريم النشا وجونسون له أثر ملحوظ على البشرة ويعمل على إزالة البقع وتوحيد لون البشرة ويعالجها من حروق الشمس والإسمرار وسنعطي لكِ اليوم طريقة تفصيليه لعمله في المنزل وكذلك طريقة تخزينه لئلا يفسد ويضر ببشرتك، تابعي حتى نهاية المقال.

كريم نشا وجونسون لتفتيح البشرة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بودر النشا.

علبة متوسطة الحجم أو صغيرة من كريم جونسون الأطفال.

بضع قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بوضع النشا على ماء الورد وقلبي المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام ثقيل. أضيفي خليط ماء الورد والنشا إلى كريم جونسون وقلبي لبعض الوقت حتى تتأكدي من تجانس المكونات مع بعضها البعض. بعد حصولك على قوام كريمي ناعم، احتفظي بالكريم في الثلاجة واخرجيه قبل الاستخدام بنصف ساعة. اغسلي وجهك أولًا لإزالة أي أتربه عالقة بالبشرة ثم ضعي من الكريم على وجهك ومن الممكن أن تستخدميه للرقبة واليدين وأي منطقة تريدين تفتيحها. اتركي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن ساعة أي حتى يجف تمامًا. نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر مع غسول مناسب لنوع البشرة لأن كريم جونسون به مادة دهنية لا يزيلها الماء. يُفضل أن تقومين باستخدام هذه الوصفة من 3 لـ 4 مرات إسبوعيًا حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

وصفة زيت جونسون وعصير الليمون

المكونات:

½ ثمرة ليمون كبيرة.

4 ملاعق كبار من زيت جونسون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

4 ملاعق كبار من لوشن جونسون.

طريقة التحضير والاستخدام: