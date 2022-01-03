سر صناعة الفسيخ فى البيت بطريقة المحلات

يبحث دائماً عشاق الأسماك المملحة مثل الرنجة والملوحة و الفسيخ، عن أفضل الطرق لا عداها في المنزل، حيث يخشى الكثيرين من شرائها جاهزة بسبب خطورة تناولها إذا كانت ملوثة، لذلك ومن خلال السطور القادمة، سنقدم لكي أسهل طريقة لعمل الفسيخ، بطعم مميز وخطوات سهلة وبسيطة

المكونات

سمك بوري

ملح خشن

بابريكا

كركم

شطة

طريقة تحضير الفسيخ

في البداية يجب التأكد من شراء الكمية المناسبة من السمك البوري الطازج، فلا تقومي باختيار السمك المجمد، حتى لا يتعفن، بل قومي بفحص السمك جيداً والتأكد من سلامته.

بعد ذلك قومي بغسل وتنظيف السمك جيداً، وهنا يمكن الاختيار ما بين عدم تنظيف السمك من الداخل في تلك المرحلة، أ، قومي بإدخال سيخ من فم السمكة وإخراج الأمعاء إلى الخارج وتنظيفها.

بعد ذلك قومي بغسل السمك مرة أخرى، ثم قومي بإحضار فوطة قطنية و جففى السمك بعناية، حتى يصبح جاف ونظيف.

بعدها حضري مصفاة كبيرة الحجم، وضعي بها السمك بشكل رأسي، بحيث يصبح فم السمكة إلى الأسفل وذيلها بالاعلى، وأتركى السمك ليتصفى لمدة من أربع إلى خمس ساعات.

في تلك الأثناء قومي بتحضير خلطة تخليل الفسيخ، ففي وعاء نظيف ضعي كمية مناسبة من الملح الخشن، بحيث يوضع 2.5 ملعقة لكل كيلو من السمك، ثم ضعي الشطة والبابريكا وكمية قليلة من الكركم الأصفر.

وبعد الانتهاء من تصفية السمك والتخلص من المياه الموجودة بداخله تماماً، قومي بفتح خياشيم كل سمكه، وضعي بها كمية من الخليط السابق.

ثم قومي بإحضار وعاء محكم جيداً وجاف تماماً، وقومي بوضع منديل ورقى بقاعه، ثم ضعي عليه طبقة سميكة من الخليط السابق، ثم ضعي فوقه السمك البوري، وبعدها قومي بوضع طبقة أخرى من الخليط، ثم قومي بإغلاق الوعاء جيدًا، والتأكد من عدم دخول الهواء نهائياً إلى الفسيخ.

بعد ذلك قومي بتغليف العبوة بعدة طبقات من البلاستيك، للتأكد من منع دخول أي نسبة هواء، ثم يحفظ الفسيخ في مكان جاف وبدرجة حرارة الغرفة، مثل وضعه داخل درج أو رف بالمطبخ.

يترك الفسيخ لمدة 5 أيام، ثم قومي بتقليب العبوة على الجهة الأخرى، وبعد 10 أيام قومي بإخراج الفسيخ من العبوة وجففيه جيداً.

يقدم الفسيخ بارداً أو مقلي، مع إضافة الليمون والزيت، ويقدم بجانبه البصل الأخضر وسلطة الطحينة.