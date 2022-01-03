أعملي كيك الفانيليا اليومي بطريقة مختلفة ومقادير مظبوطة وطعم هش ولذيذ

كيكة الفانيلا من أهم أنواع الكيكات التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها بشكل يومي، فهي من الأنواع الخفيفة، بالإضافة إلى أنها من أكثر الأنواع سريعة التحضير التي لا تحتاج إلى وقت حتى يتم تجهيزها، ولذلك فدائمًا ما يتم تناولها في الصباح كوجبة إفطار مشبعة لذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الفانيليا بشكل تفصيلي.

طريقة عمل كيكة الفانيليا اليومية

تحب كل ام تجهيز كل مايحبه أطفالها ومن أهم هذه الأكلات هي الكيكة بكل أنواعها وأشكالها فهي المحبوبة عند كل الناس سواء كانت كبار أو اطفال بشكل كبير، وطريقة تحضير كيكة الفانيليا هي مايلي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

أربع ملاعق كبار من الزبدة.

كوب من اللبن الحليب.

رشة ملح.

ثلاث بيضات.

اخلطي الزبدة مع السكر بإستخدام المضرب الكهربائي، لمدة دقيقتين، حتى يصبح الزبد مع السكر بشكل كريمي.

أضيفي إلى المكونات البيض واعيدي الخفق جيدًا حتى تتجانس المكونات جيدًا.

أضيفي الفانيليا بعد البيض للتخلص من اي ريحة زفارة البيض واعطاء رائحة مميزة، أضيفي اللبن بعد ذلك.

استمري في الخلط حتى يصبح خليط متجانس المكونات وكثيف القوام.

انخلي الدقيق في وعاء آخر.

أضيفي إلى الخليط رشة الملح

ثم اضيفي البيكنج باودر.

اخلطي هذا الخليط أيضًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق إلى خليط.

اخلطي المكونات جيدًا، استمري في العجن حتى تتكون عجينة الكيكة سائلة وسميكة ومتجانس مع باقي المكونات.

أحضري بعد ذلك قالب مناسب من حيث الحجم والارتفاع.

ضعي قطرات من الزيت في القالب.

رشي القالب برشة دقيق، ويفضل أن يكون مصنع من التيفال حتى لا يلتصق.

صبي خليط الكيكة بداخلها.

ادخلي القالب في الفرن في الرف الاوسط ولابد من مراعاة تشغيل الفرن قبل البدء في تجهيز الكيكة، على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها لمدة ٤٥ دقيقة، حتى ترتفع.

بعد تمام النضج يمكنك إخراجها وتركها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.

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