مفاجأة فى قانون الاحوال الشخصيه الجديد شروط جديدة لاسترداد الزوج لمسكن الحضانه تعرف عليها

شروط استرداد الزوج لمسكن الحضانه في قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد موقف مسكن الزوجية من أكثر الموضوعات التي يثار حولها الجدل بعد الانفصال بين الزوجين، حيث يرغب الكثير من الأزواج والزوجات في الحصول على حقوقهم بعد الانفصال وإيجاد حلول قانونية للخلافات حول مسكن الزوجية، لذلك من خلال السطور القادمة سنقوم بعرض مدي أحقية الزوجة لمسكن الزوجية بعد الانفصال، وماهي شروط استرداد الزوج له؟

أحقية الزوجة في مسكن الحضانة

يحاول المشرع لقانون الأحوال الشخصية من إيجاد حلول دائماً لحماية الأطفال بعد الانفصال بين الزوجين، لذلك فقد حدد قانون الأحوال الشخصية أحقية الزوجة في الحصول على شقة الزوجية، فقد نص المشرع صراحة على أنه من حق الزوجة الحصول على مسكن لحضانة الأطفال، أي أن كانت طريقة الطلاق التي تم بها الانفصال بين الزوجين، فسواء كان خلعاً أو طلاق للضرر أو طلاق للهجر ، فأن ذلك لا يؤثر على حقها في المسكن نهائياً

كما أكد على أنه لا يحق للزوج أن يقوم بإخراجها من منزل الزوجية طالما لم يوفر لها منزل بديل، وذلك حتى تستطيع الأم من رعاية أطفالها والحفاظ عليهم وحمايتهم، كما أوجب على الزوج أن يقوم بالنفقة كاملة على الأطفال وفقاً لحالته المادية.

شروط استرداد الزوج لمسكن الحضانة

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية، عدة حالات يحق للزوج فيها إخراج الزوجة من مسكن الزوجية في فترة حضانة الأطفال، ففي حالة حصول الزوجة على بديل مادي تستطيع العيش بيه في منزل أخر ،أو قيام الزوج باستئجار منزل أخر لها وللأطفال ، وذلك على حسب دخله الذى تقوم الجهات المختصة بالتحري عنه و إثباته،

ويحق له ايضا استرداد منزل الزوجية، عند بلوغ الأطفال للسن القانوني الذى حدده المشرع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي حددها المشرع ب15 عاماً، بعدها يتم تخير الطفل بين العيش مع والده أو والدته، وله كامل الحق في الاختيار بينهم.

كما أكد المشرع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن الشقة تكون من حق الزوجين، ولا يجوز لإحداهما إخراج الطرف الأخر منها في حالة استمرار الزواج بينهم.