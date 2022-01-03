أعملي ألذ مسقعة باللحمة المفرومة بتوابل وخلطة وريحة جنان على الطريقة المصرية

المسقعة المصري من أهم الأكلات الشعبية المميزة جدًا التي يحبها الكثير من الناس، ولها مكانة خاصة عند المصريين، كما أن المسقعة من أهم الأكلات المفيدة جدًا والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، وذلك لاحتوائها على العديد من المكونات التي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات مختلفة ومتعددة، وطريقة تجهيزها سريعة ولا تحتاج إلى أي مجهود، وهذه الطريقة سوف نعرضها لكم الان.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

المسقعة باللحمة المفرومة، يحبها جميع أفراد الأسرة صغار وكبار، وهي من الاكلات الاقتصادية السريعة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كيلو من الباذنجان متوسط الحجم.

ربع كيلو من الفلفل الرومي.

كوبين من عصير الطماطم.

أربع فصوص من الثوم.

زيت غزير للقلي.

رشة زعتر.

اغسلي الباذنجان، ثم قومي بتقطيعه شرائح سميكة.

اغسلي الفلفل ثم قومي بغسله جيدًا.

قطعي الفلفل إلى شرائح.

قومي برش الباذنجان بالملح واتركيه على مصفاة في مكان مشمس، حتى لا يمتص كمية كبيرة من الزيت.

اتركيه لمدة ساعة.

احضري بها زيت غزير.

اتركي الزيت حتى يسخن جيدًا.

أضيفي شرائح الباذنجان به.

قلبي الباذنجان واتركيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أخرجي الباذنجان من الزيت وصفية جيدًا.

قومي بقلي الفلفل أيضًا في الزيت.

اتركي الفلفل أيضًا مع التقليب للحصول على اللون الذهبي له.

اخرجيه مصفاة الزيت وصفية جيدًا.

احضري وعاء صغير، وأضيفي به ملعقة من السمن.

أضيفي إليه اللحمة المفرومة.

اتركي اللحمة على النار واضيفي لها الملح، ورشة فلفل اسود.

قلبي اللحم واتركيها حتى تنضج تمامًا.

احضري صينية مناسبة الحجم.

أضيفي بداخلها نصف كمية الباذنجان، ثم أضيفي إليها كل اللحمة التي تم تجهيزها.

واضيفي باقي الباذنجان فوقها.

ضعي بعد ذلك عصير الطماطم ولكن بعد فرم الثوم وإضافته إليه.

أضيفي صلصة الطماطم إلى الصينية.

ضعي التوابل إليها، من ملح وفلفل اسمر ورشة من الزعتر.

ادخلي الصينية الى الفرن في الرف الاوسط.

اتركيه لمدة عشرة دقائق، وبعد أن بحمر وجهها قومي بإخراجها من الفرن.

يمكنك تقديم المسقعة في اطباق، ويتم تناولها بألف هنا وشفا.

مكونات عمل المسقعةطريقة التحضير