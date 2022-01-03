طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة للتخلص من التجاعيد بأبسط المكونات الطبيعية

تبحث كل فتاة عن طريقة عمل الكولاجين الطبيعي للبشرة بأقل التكاليف وأفضل المكونات وأبسطها في البيت، إذ أن الكولاجين له فوائد عديدة لا حصر لها تعود على البشرة بالنفع، إذ أنه يخلصك من الشوائب وكذلك التجاعيد الموجودة بالبشرة، ويجعل بشرتك صافية ونضرة، هذا بالإضافة إلى أنه يقوم بشد الوجه، وذلك ما تحتاجه كل فتاة، إذ أن جميع الفتيات تحب دوماً الظهور بأفضل شكل وتحب أن تمتلك بشرة خالية من أي عيوب، لكي تمنحها سن أصغر، والآن تستطيعين تحضير كريم الكولاجين في المنزل بأسهل الخطوات وأقل التكاليف، وكذلك بالمكونات البسيطة والطبيعية، فمن بين المكونات الطبيعية المستخدمة في عمل كريم الكولاجين الجزر والزيتون وكذلك الجوافة فتلك الوصفة مذهلة للغاية في صنع الكريم وسنتعرف عليها فيما يلي بالتفصيل.

قومي بوضع قناع الجوافة مع الجزر حتى تحصلين على خليط مذهل وكذلك مفيد للبشرة، فمن المعروف أن الجوافة من بين المغذيات الطبيعية المساهمة في شد الجلد وكذلك أنها تقوم بمحاربة علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى أن الجزر يقم بإعطاء البشرة النضارة وأيضاً يخلصك من التجاعيد.

حبة واحدة من الجوافة.

حبة واحدة من الجزر.

القليل من زيت الزيتون.

في البداية قومي بمزج الجوافة وكذلك الجزر مع بعضهم البعض بشكل جيد ومن ثم تابعي المزج جيداً إلى أن تحصلين على قوام متماسك.

بعظ ذلك قومي بإضافة زيت الزيتون، وتابعي المزج جيداً ومن ثم ضعيه على الوجه واتركي المزيج حتى مرور حوالي نصف ساعة.

في النهاية قومي بغسل المزيج جيداً بواسطة الماء البارد.

كرري تلك العملية كل يوم حتى مرور حوالي ثلاثة أسابيع وسوف تلاحظين الفرق من الاستعمال الأول.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كبسولات فيتامين e