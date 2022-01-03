طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية الاصلية واللذيذة بطريقتين مختلفتين

الكبسة السعودي تتميز بطعمها اللذيذ ، وطرق تحضيرها المختلفة والتي منها بالدجاج ومنها باللحم باانواعة ، فالسعودية تشتهر بعمل الكبسة والمندي وغيرها من الاكلات الرائعة والتي يدخل في عملها الارز البسمتي ، وبهاراتها الرائعة والتي تضيف للطعام نكهة خاصة وفي هذا المقال سوف نحضر سويا طريقة الكبسة السعودي على أصولهاطريقة عمل كبسة الدجاج
المقادير
- 1كيلو من الدجاج.
- 3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم.
- 1ملعقة كبيرة بهار مشكل
- ملح 1/4 ملعقة فلفل أسود.
- 3 أكواب أرز البسمتي
- 1/2 كوب زيت الذرة.
- 3 حبة من الطماطم
- 2 حبة اللومي.
- 2 حبة من البصل.
- 10 حبات قرنفل
- هيل.
- 1عود قرفة.
- 3 قرون من فلفل أخضر.
- 4 فصوص ثوم.
طريقة التحضير
- في أناء للطبخ ضعي كمية الزيت ، سخني القدر على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى ينضج البصل.
- يُضاف الفلفل والرم ويُقلى حتى يتحول لون البصل إلى اللون البني الذهبي.
- نضيف صلصة الطماطم ونقلب حتى يجف قليلاً ثم نضيف البهارات والطماطم المفرومة ونضع الخليط على النار لتسخن قليلاً.
- نضيف الدجاج ونقعيه في الماء ثم غطي الاناء وسخنيه على نار متوسطة حتى ينضج بالكامل.
- ارفعي الدجاج واتركي يغلي جيدا ، ثم أضيفي الأرز واتركيه يستوي جيدا لمدة دقائق ، ثم غطي الاناء واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.
- الدجاج المشوي: ضعي الدجاج في صينية واسعة ، امسحي السطح بكمية قليلة من صلصة الطماطم ، ثم رشي كمية مناسبة من الكركم ، سخني شواية الفرن ، اشوي الدجاج ، واتركيها جانبًا.
- نضع الأرز في الطبق ونضع الدجاج فوقه وقدّمه.
المقادير
- 1 كيلو من الدجاج
- 2 ملعقة من الملح
- 1ملعقة فلفل اسود
- 1 ملعقة من الكزبرة الناعم.
- 1 ملعقة من الكمون.
- 1/2ملعقة شطة المجروشة.
- قرنفل.
- 4 أكواب من الأرز البسمتى.
- 4 ملاعق كبيرة من السمن
- زيت ذرة.
- 2 قرن الفلفل الحار.
- 1/2 كوب من النخي الجاف.
- 1عود من القرفة.
- 6 من ورق الغار.
- 10 حبات من الهيل .
- 2 حبة من الليمون المجفف.
- 2 حبة بصل مفروم،
- طماطم مفروم.
للزينة:
- لوز مقلي أو سنوبر.
طريقة التحضير
- اغسلي الأرز مرة واحدة ثم انقعيه في الماء.
- نضع الدجاج في طبق عميق ونرشه منفصلاً: الفلفل وكمية صغيرة من الملح والبهارات المختلطة ، ثم اقلب الدجاج وافركه بأطراف أصابعك.
- ضعي الزبدة والزيت في قدر كبيرة سميكة القاع وسخنيها على نار متوسطة.
- أضيفي كلًا: الهيل ، والفلفل ، والقرفة ، وورق الغار ، والقرنفل ، والليمون ، وقلبي هذه المكونات معًا لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تنضج جيدًا.
- نضع الدجاج على البهارات في القدر ونقلب مرة أو مرتين ثم نضيف: الحمص والبصل وصلصة الطماطم والطماطم المفرومة والملح والفلفل والفلفل الحار والفلفل الأخضر.
- نضيف ثمانية أكواب من الماء ونغطي القدر ونترك الدجاج يطهى على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة.
- نخرج الدجاج من المرق ونضعه على الشواية المعدنية فوق صينية الشواء ، ونضع الدجاج في الشواية أسفل الشواية حتى يتحول لونها إلى البني والذهبي.
- صفي الأرز وأضيفيه إلى المرق وسخنيه على نار عالية حتى تقلص المرق وتظهر ثقوب على سطح الأرز ، ثم غطي القدر وخفضي درجة الحرارة واتركي الأرز ينضج لمدة 20 دقيقة.
- نقوم بتقليب الارز جيدا ثم نسكبه في طبق التقديم الكبير وفوقه الدجاج وعلية لوز ثم يقدم وبالهناء والشفا
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الكبسة السعودي تتميز بطعمها اللذيذ ، وطرق تحضيرها المختلفة والتي منها بالدجاج ومنها باللحم باانواعة ، فالسعودية تشتهر بعمل الكبسة والمندي وغيرها من الاكلات الرائعة والتي يدخل في عملها الارز البسمتي ، وبهاراتها الرائعة والتي تضيف للطعام نكهة خاصة وفي هذا المقال سوف نحضر سويا طريقة الكبسة السعودي على أصولهاطريقة عمل كبسة الدجاج
المقادير
- 1كيلو من الدجاج.
- 3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم.
- 1ملعقة كبيرة بهار مشكل
- ملح 1/4 ملعقة فلفل أسود.
- 3 أكواب أرز البسمتي
- 1/2 كوب زيت الذرة.
- 3 حبة من الطماطم
- 2 حبة اللومي.
- 2 حبة من البصل.
- 10 حبات قرنفل
- هيل.
- 1عود قرفة.
- 3 قرون من فلفل أخضر.
- 4 فصوص ثوم.
طريقة التحضير
- في أناء للطبخ ضعي كمية الزيت ، سخني القدر على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى ينضج البصل.
- يُضاف الفلفل والرم ويُقلى حتى يتحول لون البصل إلى اللون البني الذهبي.
- نضيف صلصة الطماطم ونقلب حتى يجف قليلاً ثم نضيف البهارات والطماطم المفرومة ونضع الخليط على النار لتسخن قليلاً.
- نضيف الدجاج ونقعيه في الماء ثم غطي الاناء وسخنيه على نار متوسطة حتى ينضج بالكامل.
- ارفعي الدجاج واتركي يغلي جيدا ، ثم أضيفي الأرز واتركيه يستوي جيدا لمدة دقائق ، ثم غطي الاناء واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.
- الدجاج المشوي: ضعي الدجاج في صينية واسعة ، امسحي السطح بكمية قليلة من صلصة الطماطم ، ثم رشي كمية مناسبة من الكركم ، سخني شواية الفرن ، اشوي الدجاج ، واتركيها جانبًا.
- نضع الأرز في الطبق ونضع الدجاج فوقه وقدّمه.
المقادير
- 1 كيلو من الدجاج
- 2 ملعقة من الملح
- 1ملعقة فلفل اسود
- 1 ملعقة من الكزبرة الناعم.
- 1 ملعقة من الكمون.
- 1/2ملعقة شطة المجروشة.
- قرنفل.
- 4 أكواب من الأرز البسمتى.
- 4 ملاعق كبيرة من السمن
- زيت ذرة.
- 2 قرن الفلفل الحار.
- 1/2 كوب من النخي الجاف.
- 1عود من القرفة.
- 6 من ورق الغار.
- 10 حبات من الهيل .
- 2 حبة من الليمون المجفف.
- 2 حبة بصل مفروم،
- طماطم مفروم.
للزينة:
- لوز مقلي أو سنوبر.
طريقة التحضير
- اغسلي الأرز مرة واحدة ثم انقعيه في الماء.
- نضع الدجاج في طبق عميق ونرشه منفصلاً: الفلفل وكمية صغيرة من الملح والبهارات المختلطة ، ثم اقلب الدجاج وافركه بأطراف أصابعك.
- ضعي الزبدة والزيت في قدر كبيرة سميكة القاع وسخنيها على نار متوسطة.
- أضيفي كلًا: الهيل ، والفلفل ، والقرفة ، وورق الغار ، والقرنفل ، والليمون ، وقلبي هذه المكونات معًا لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تنضج جيدًا.
- نضع الدجاج على البهارات في القدر ونقلب مرة أو مرتين ثم نضيف: الحمص والبصل وصلصة الطماطم والطماطم المفرومة والملح والفلفل والفلفل الحار والفلفل الأخضر.
- نضيف ثمانية أكواب من الماء ونغطي القدر ونترك الدجاج يطهى على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة.
- نخرج الدجاج من المرق ونضعه على الشواية المعدنية فوق صينية الشواء ، ونضع الدجاج في الشواية أسفل الشواية حتى يتحول لونها إلى البني والذهبي.
- صفي الأرز وأضيفيه إلى المرق وسخنيه على نار عالية حتى تقلص المرق وتظهر ثقوب على سطح الأرز ، ثم غطي القدر وخفضي درجة الحرارة واتركي الأرز ينضج لمدة 20 دقيقة.
- نقوم بتقليب الارز جيدا ثم نسكبه في طبق التقديم الكبير وفوقه الدجاج وعلية لوز ثم يقدم وبالهناء والشفا