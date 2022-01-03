طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية الاصلية واللذيذة بطريقتين مختلفتين

الكبسة السعودي تتميز بطعمها اللذيذ ، وطرق تحضيرها المختلفة والتي منها بالدجاج ومنها باللحم باانواعة ، فالسعودية تشتهر بعمل الكبسة والمندي وغيرها من الاكلات الرائعة والتي يدخل في عملها الارز البسمتي ، وبهاراتها الرائعة والتي تضيف للطعام نكهة خاصة وفي هذا المقال سوف نحضر سويا طريقة الكبسة السعودي على أصولها

طريقة عمل كبسة الدجاج

المقادير

1كيلو من الدجاج.

3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم.

1ملعقة كبيرة بهار مشكل

ملح 1/4 ملعقة فلفل أسود.

3 أكواب أرز البسمتي

1/2 كوب زيت الذرة.

3 حبة من الطماطم

2 حبة اللومي.

2 حبة من البصل.

10 حبات قرنفل

هيل.

1عود قرفة.

3 قرون من فلفل أخضر.

4 فصوص ثوم.

طريقة التحضير

في أناء للطبخ ضعي كمية الزيت ، سخني القدر على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى ينضج البصل.

يُضاف الفلفل والرم ويُقلى حتى يتحول لون البصل إلى اللون البني الذهبي.

نضيف صلصة الطماطم ونقلب حتى يجف قليلاً ثم نضيف البهارات والطماطم المفرومة ونضع الخليط على النار لتسخن قليلاً.

نضيف الدجاج ونقعيه في الماء ثم غطي الاناء وسخنيه على نار متوسطة حتى ينضج بالكامل.

ارفعي الدجاج واتركي يغلي جيدا ، ثم أضيفي الأرز واتركيه يستوي جيدا لمدة دقائق ، ثم غطي الاناء واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.

الدجاج المشوي: ضعي الدجاج في صينية واسعة ، امسحي السطح بكمية قليلة من صلصة الطماطم ، ثم رشي كمية مناسبة من الكركم ، سخني شواية الفرن ، اشوي الدجاج ، واتركيها جانبًا.

نضع الأرز في الطبق ونضع الدجاج فوقه وقدّمه.

كبسة دجاج بالنخي

المقادير

1 كيلو من الدجاج

2 ملعقة من الملح

1ملعقة فلفل اسود

1 ملعقة من الكزبرة الناعم.

1 ملعقة من الكمون.

1/2ملعقة شطة المجروشة.

قرنفل.

4 أكواب من الأرز البسمتى.

4 ملاعق كبيرة من السمن

زيت ذرة.

2 قرن الفلفل الحار.

1/2 كوب من النخي الجاف.

1عود من القرفة.

6 من ورق الغار.

10 حبات من الهيل .

2 حبة من الليمون المجفف.

2 حبة بصل مفروم،

طماطم مفروم.

للزينة:

لوز مقلي أو سنوبر.

طريقة التحضير