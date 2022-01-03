عايزة تعملى الشطيطة وتنظفى الكرشة فى ثلاث دقائق مع الخلطة والتتبيلة السرية اعرفيها من عندنا

تعتبر الشطيطة من الاكلات الشعبية المصرية والمنتشرة بكثرة في المحلات والبيوت. وعليها اقبال كبير من معظم الفئات لمذاقها وطعمها اللذيذ كما أنها تحتوى على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية الضرورية. وتبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت عن اسهل الطرق لعمل الشطيطة دون تعب في اعدادها او تنظيف الكرشة الخاصة لعمل الشطيطة وتعاني الكثير من السيدات فى طرق تنظيف الكرشة. وسوف نوضح الطريقة المثالية لتنظيف الكرشة وعمل الشطيطة بكل يسر وسهولة فى الخطوات التالية.

طريقة عمل الشطيطة اللذيذة والشهية

يجب توفر بعض المكونات اللازمة لعمل الشطيطة على طريقة المطاعم واتباع خطوات التجهيز وطريقة عملها

كيلو ونصف من الكرشة والفشة او اى كمية ترغبين فيها.

حبتان من البصل المفروم.

ثلاث حبات من الطماطم المفروم.

ثلاث قرون من الفلفل الحار مقطع.

أربع فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة الناعم.

ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

ملعقتان من معجون الطماطم.

خمس حبات من الحبهان سليم.

ثلاث ورقات من ورق اللورى.

مكونات ومقادير الشطيطة

طريقة الاعداد والتحضير لعمل الشطيطة

يجب تنظيف الكرشة والفشة وغسلهما جيدا ثم البدء فى عملية تجهيز الصلصة والتسوية

فى وعاء كبير نضع كمية من الماء على النار مع ورق اللوري حتى تغلى.

ثم نقوم بوضع الكرشة فى الماء المغلى ثلاث دقائق فقط.

ترفع الكرشة من الماء المغلى ثم البدء فى تنظيفها مباشرة بالسكين او ملعقة ويتم كشط الاجواء الغير مرغوب فيها.

ثم توضع فى ماء نظيف مع الفشة ومع بعض الخل وتغسل جيدا مع فركهما بالماء والخل.

حتى تزول اى روائح غير مرغوبة. ثم اعادة غسلهما بالماء وتقطع بعد ذلك الى قطع حسب الرغبة.

طريقة تنظيف الكرشة

فى اناء نقوم بوضع ثلاث ملاعق من الزيت او السمن على النار.

ثم نضع البصل المفروم والثوم والتقليب حتى يصفر لونهما.

نقوم بوضع الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم والفلفل الحار وتقلب وتترك خمس دقائق حتى تتسبك.

نقوم بوضع الفلفل الاسود والكمون والكزبرة والملح والحبهان وتقلب معا بعض الوقت.

بعد ذلك نضع الكرشة والفشةفى الصلصة وتقلب خمس دقائق اخرى قبل اضافة الماء حتى تتبل قطع الكرشة والفشة فى المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة خمس الى ست اكواب من الماء ويتم تقليب المكونات ويغطى الاناء.

ويترك على نار متوسطة حتى النضج لمدة من نصف ساعة إلى أربعين دقيقة ويمكن اضافة بعض الماء الدافىء الى الاناء عند الحاجة.

بعد تمام النضج ترفع الشطيطة من على النار وتقدم فى الطباق التقديم بجانب الخبز والسلطات.

طريقة عمل الصلصة والتسوية